tea написав:Наступного тижня знову починає працювати ВР.Нас передусім цікавить - чи приймуть закон про антикорсуд в редакції західних партнерів.Ще важливо буде розуміти,якщо не приймуть в червні,чи дасть МВФ нам ще час до осінньої сесії чи оголосить про повне закриття програми стенд-бай з усіма витікаючими наслідками.
Який розмір кредиту МВФ ? Україні потрібно 4 млрд в цьому році і 6 млрд в наступному.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
tea написав:Наступного тижня знову починає працювати ВР.Нас передусім цікавить - чи приймуть закон про антикорсуд в редакції західних партнерів.Ще важливо буде розуміти,якщо не приймуть в червні,чи дасть МВФ нам ще час до осінньої сесії чи оголосить про повне закриття програми стенд-бай з усіма витікаючими наслідками.
Який розмір кредиту МВФ ? Україні потрібно 4 млрд в цьому році і 6 млрд в наступному.
З 4 млрд.дол.,які потрібно віддати до кінця року,3 млрд. заплановані у видатковій частині бюджету,а від МВФ розраховували взяти трохи більше мільярду.Отже порібно буде шукати інші джерела запозичень цієї суми.Тут важлива позиція МВФ. Якщо МВФ оголосить про припинення програми,то запозичення на зовнішніх ринках будуть дорожче 9%,якщо МВФ залишить програму стенд-бай поки що в дії,але не дасть цього року траншу,то зовнішні запозичення можна буде зробити під 7.ХХ%. Ну й ще один аспект.У видатковій частині бюджету всі запозичення у валюті,які потрібно віддати, закладені в гривнях по курсу 29.30. Отже якщо купувати долари зараз,по 26.05-26.10,то вдасться зекономити більше 12% суми.
tea написав:Наступного тижня знову починає працювати ВР.Нас передусім цікавить - чи приймуть закон про антикорсуд в редакції західних партнерів.Ще важливо буде розуміти,якщо не приймуть в червні,чи дасть МВФ нам ще час до осінньої сесії чи оголосить про повне закриття програми стенд-бай з усіма витікаючими наслідками.
Який розмір кредиту МВФ ? Україні потрібно 4 млрд в цьому році і 6 млрд в наступному.
З 4 млрд.дол.,які потрібно віддати до кінця року,3 млрд. заплановані у видатковій частині бюджету,а від МВФ розраховували взяти трохи більше мільярду.Отже порібно буде шукати інші джерела запозичень цієї суми.Тут важлива позиція МВФ. Якщо МВФ оголосить про припинення програми,то запозичення на зовнішніх ринках будуть дорожче 9%,якщо МВФ залишить програму стенд-бай поки що в дії,але не дасть цього року траншу,то зовнішні запозичення можна буде зробити під 7.ХХ%. Ну й ще один аспект.У видатковій частині бюджету всі запозичення у валюті,які потрібно віддати, закладені в гривнях по курсу 29.30. Отже якщо купувати долари зараз,по 26.05-26.10,то вдасться зекономити більше 12% суми.
У разі зриву програми видатки бюджету 2018 року мають бути скорочені на суму близько 4 млрд доларів. Для стабілізації ситуації держава буде змушена витрачати свої золотовалютні резерви, що призведе до девальвації гривні та стрибку інфляції", - наголошує Міністр фінансів Олександр Данилюк. https://www.epravda.com.ua/news/2018/06/1/637381/
Міністр в курсі що в бюджеті 3 млрд уже закладено ?
---- На міжбанку такої суми валюти немає і не буде, тому купити навіть мільярд по 26 в цьому році не вийде аж ніяк.
---
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Не варто сподіватися на резерви НБУ в розмірі 18 млрд дол. Чистих резервів (за мінусом зобов'язань) там в рази менше. А з урахуванням того, що частина ЗВР наповнена «мулом» минулих років, можна розраховувати на підтримку ліквідності в розмірі 2-3 млрд дол. Саме стільки зможе виділити наш центробанк рідного мінфіну для утримання штанів. Але без допомоги МВФ, утримати їх все одно не вдасться і є ризик показати світу діряве спіднє.
А значить, влада буде змушена йти на створення антикорупційного суду, потай сподіваючись саботувати його діяльність, як це вже було зроблено з численними аналогічними проектами. Єдиний учасник процесу, який вигребе по повній – це населення. Ціну на газ для нього таки доведеться підвищити. Правда не раніше того моменту, коли прем'єр вскочить у новий політичний проект. https://m.znaj.ua/politics/dolar-po-50- ... a-problemy
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:А значить, влада буде змушена йти на створення антикорупційного суду, потай сподіваючись саботувати його діяльність, як це вже було зроблено з численними аналогічними проектами.
Питання поки що відкрите.Поставте себе на місце депутатів-корупціонерів.Ви б сьогодні проголосували за створення АКС,якби завтра Вас посадили?А таких депутатів там 2/3. В разі,якщо закон буде проголосовано,ФБР і держдеп буде повністю контролювати процес від НАБУ до САП і АКС,тобто ланцюжок для корупціонерів замкнеться.Адміністрація президента більше не впливатиме на жоден процес по корупціонерам. А в нас кандидатів на посадку більше,аніж в Румунії.
Ukrainian написав:А значить, влада буде змушена йти на створення антикорупційного суду, потай сподіваючись саботувати його діяльність, як це вже було зроблено з численними аналогічними проектами.
Питання поки що відкрите.Поставте себе на місце депутатів-корупціонерів.Ви б сьогодні проголосували за створення АКС,якби завтра Вас посадили?А таких депутатів там 2/3. В разі,якщо закон буде проголосовано,ФБР і держдеп буде повністю контролювати процес від НАБУ до САП і АКС,тобто ланцюжок для корупціонерів замкнеться.Адміністрація президента більше не впливатиме на жоден процес по корупціонерам. А в нас кандидатів на посадку більше,аніж в Румунії.
В інтерв'ю німецькому виданню Focus президент України Петро Порошенко заявив, що Антикорупційний суд запрацює "в першій половині 2018 року, можливо, уже у травні". http://www.dw.com/uk/порошенко-пообіцяв-антикорупційний-суд-уже-у-травні/a-43666257
---- І це
Міжнародні донори не можуть диктувати країні закони, застеріг Петро Порошенко в контексті вимог, що звучать по відношенню до Києва з питання створення антикорупційного суду.