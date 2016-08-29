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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5058505950605061

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:19

  Ukrainian написав:Не варто сподіватися на резерви НБУ в розмірі 18 млрд дол. Чистих резервів (за мінусом зобов'язань) там в рази менше. А з урахуванням того, що частина ЗВР наповнена «мулом» минулих років, можна розраховувати на підтримку ліквідності в розмірі 2-3 млрд дол. Саме стільки зможе виділити наш центробанк рідного мінфіну для утримання штанів. Але без допомоги МВФ, утримати їх все одно не вдасться і є ризик показати світу діряве спіднє.



Я кажется уже здесь неоднократно запрещал вам тянуть с пида-рашистких сайтов бредни про "чистые резервы", "про зобов'язання ЗВР" и их "ликвидность" ...
Неосведомленным докладываю. :!:
ЗВР страны это как для вашей семьи ваша семейная шкатулка драгоценностей.
В ней лежит наличная валюта, ценные бумаги, номинированные в валюте, бриллианты, золото и фамильное серебро ...
Все абсолютно ликвидно. Если надо, всё продается или обналичивается в тот же день и превращается в любую валюту мира.
Так что сомнения по ликвидности $18 млрд. ЗВР могут возникнуть у лица крайне малообразованного и невежественного.
По обязательствам или зобов'язанням ...
Могут ли быть обязательства у вашей семейной шкатулки?
Очевидно, что нет. И у ЗВР не может быть никаких зобов'язань.
Обязательства могут быть лишь у вас и у вашей жены, равно как лишь у правительства или нацбанка.
Вы можете иметь обязательства по ипотеке, по кредитам, по обещаниям вашей любовнице, но вы их стараетесь выполнять из текущих доходов ... Шкатулка тут ни при чем. Но вот когда этих текущих доходов недостаточно покрыть ваши платежи, а платить нужно срочно, вы можете, в виде исключения, частично дёрнуть из своей шкатулки с твёрдым намерением восполнить эти расходы ... Для того эту шкатулку и имеем.
Вот точно для этого государство имеет свой ЗВР.
О каких зобов'язаннях ЗВР тут всё время парит тупая вата? :shock:
Боже, чему вас учат в ваших университетах?! :roll:
Военные овладевают такими знаниями еще в суворовском. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:23

  чик написав:
у мну оба в игноре и если бы не цитирование и + я бы не знал, о чём они пишут.


Брехло собачье.
Ты читаешь меня взахлёб. Под одеялом. С фонариком. Тайком от жены. До слёз и семяизвержения.
Я знаю это точно.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:27

  tea написав:Наступного тижня знову починає працювати ВР.Нас передусім цікавить - чи приймуть закон про антикорсуд в редакції західних партнерів.Ще важливо буде розуміти,якщо не приймуть в червні,чи дасть МВФ нам ще час до осінньої сесії чи оголосить про повне закриття програми стенд-бай з усіма витікаючими наслідками.

Чому не вiдпочиваэте в такий чудовий вихiдний день ,а все за краiну думаэте?
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:33

  bugalter написав:Чому не вiдпочиваэте в такий чудовий вихiдний день ,а все за краiну думаэте?


Та ледве живі ... досі видихуємо вчорашній відпочінок ... Трясьца йому в печінці..
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:38

Libo

ЧИСТІ МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ (ЧМР) НБУ визначаються як деномінована у доларах різниця між ліквідними валовими міжнародними резервами і пов’язаними із резервами зобов'язаннями перед нерезидентами, перерахованими за програмними обмінними курсами.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=16252896
----
Чисті міжнародні резерви Національного банку України (НБУ) в січні скоротилися на 9,5% – до $6 млрд в порівнянні з попереднім місяцем.

https://news.finance.ua/ua/news/-/42058 ... jzhe-na-10
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:41

  bugalter написав:Чому не вiдпочиваэте в такий чудовий вихiдний день ,а все за краiну думаэте?

Практично цілий день йде дощ.
tea
 
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