Додано: Нед 03 чер, 2018 16:19

Ukrainian написав: Не варто сподіватися на резерви НБУ в розмірі 18 млрд дол. Чистих резервів (за мінусом зобов'язань) там в рази менше. А з урахуванням того, що частина ЗВР наповнена «мулом» минулих років, можна розраховувати на підтримку ліквідності в розмірі 2-3 млрд дол. Саме стільки зможе виділити наш центробанк рідного мінфіну для утримання штанів. Але без допомоги МВФ, утримати їх все одно не вдасться і є ризик показати світу діряве спіднє.



Не варто сподіватися на резерви НБУ в розмірі 18 млрд дол. Чистих резервів (за мінусом зобов'язань) там в рази менше. А з урахуванням того, що частина ЗВР наповнена «мулом» минулих років, можна розраховувати на підтримку ліквідності в розмірі 2-3 млрд дол. Саме стільки зможе виділити наш центробанк рідного мінфіну для утримання штанів. Але без допомоги МВФ, утримати їх все одно не вдасться і є ризик показати світу діряве спіднє.

Я кажется уже здесь неоднократно запрещал вам тянуть с пида-рашистких сайтов бредни про "чистые резервы", "про зобов'язання ЗВР" и их "ликвидность" ...Неосведомленным докладываю.ЗВР страны это как для вашей семьи ваша семейная шкатулка драгоценностей.В ней лежит наличная валюта, ценные бумаги, номинированные в валюте, бриллианты, золото и фамильное серебро ...Все абсолютно ликвидно. Если надо, всё продается или обналичивается в тот же день и превращается в любую валюту мира.Так что сомнения по ликвидности $18 млрд. ЗВР могут возникнуть у лица крайне малообразованного и невежественного.По обязательствам или зобов'язанням ...Могут ли быть обязательства у вашей семейной шкатулки?Очевидно, что нет. И у ЗВР не может быть никаких зобов'язань.Обязательства могут быть лишь у вас и у вашей жены, равно как лишь у правительства или нацбанка.Вы можете иметь обязательства по ипотеке, по кредитам, по обещаниям вашей любовнице, но вы их стараетесь выполнять из текущих доходов ... Шкатулка тут ни при чем. Но вот когда этих текущих доходов недостаточно покрыть ваши платежи, а платить нужно срочно, вы можете, в виде исключения, частично дёрнуть из своей шкатулки с твёрдым намерением восполнить эти расходы ... Для того эту шкатулку и имеем.Вот точно для этого государство имеет свой ЗВР.О каких зобов'язаннях ЗВР тут всё время парит тупая вата?Боже, чему вас учат в ваших университетах?!Военные овладевают такими знаниями еще в суворовском.