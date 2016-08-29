RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5059506050615062

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:18

Господа, все это конечно прекрасно, но, моей родственнице на прошлой неделе сообщили, что возможны задержки по зарплате. Лично меня это очень радует на краткосроке 25.50-виднеется на горизонте невооруженным взглядом. А чуть далее, привет 90-тые с гипером.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:19



Всегда говорил, что русский ниже обезъяны. Обреченная тупиковая ветвь человечества. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6366
З нами з: 14.11.11
Подякував: 275 раз.
Подякували: 3085 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:22

  сірий написав:Господа, все это конечно прекрасно, но, моей родственнице на прошлой неделе сообщили, что возможны задержки по зарплате. Лично меня это очень радует на краткосроке 25.50-виднеется на горизонте невооруженным взглядом. А чуть далее, привет 90-тые с гипером.

В преддверие беды , по аналогии курс всегда снижался.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 06.01.17
Подякував: 456 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:40

Re: Валютный рынок в контексте

Может, я и не в тему, но в этот субботний вечер в Киеве
долл 25.90 - 26.00
евро 30.10 -30.50
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6905
З нами з: 30.11.11
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1618 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 5059506050615062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: barabass і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1220, 1221, 1222
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12217 1327922
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 чер, 2018 16:57
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6257 1323237
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 22:37
fefelova
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10024)
03.06.2018 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.