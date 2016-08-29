|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 чер, 2018 17:18
Господа, все это конечно прекрасно, но, моей родственнице на прошлой неделе сообщили, что возможны задержки по зарплате. Лично меня это очень радует на краткосроке 25.50-виднеется на горизонте невооруженным взглядом. А чуть далее, привет 90-тые с гипером.
Додано: Нед 03 чер, 2018 17:19
Всегда говорил, что русский ниже обезъяны. Обреченная тупиковая ветвь человечества.
Додано: Нед 03 чер, 2018 17:22
В преддверие беды , по аналогии курс всегда снижался.
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 03 чер, 2018 17:40
Re: Валютный рынок в контексте
Может, я и не в тему, но в этот субботний вечер в Киеве
долл 25.90 - 26.00
евро 30.10 -30.50
|