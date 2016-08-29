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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Долярчик
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Додано: Нед 03 чер, 2018 20:24
Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.
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tea
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Додано: Нед 03 чер, 2018 20:51
tea написав:
Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять
Як хочеться, якось зайти сюди і прочитати подібне речення, але з закінченням: ...Донбас....Луганськ....... Крим - врешті-решт!!!
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Долярчик
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Додано: Нед 03 чер, 2018 20:54
Долярчик Усе буде !
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дарий
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:13
tea написав:
Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.
Обменяют.
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freeze
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:21
freeze написав: tea написав:
Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.
Обменяют.
на Савченко?
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Егор
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