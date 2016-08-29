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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5059506050615062

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:03

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:
  antikkristall написав:пока больше становится всяких активистов-бездельников, ну и заробитчан,последние ногами голосуют за "патриотичну владу"...

Якщо Ви критику€те владу , то кажiть за яку ви владу .Бо зараз це в трендI , тiльки однI звинувачення , що Ви запропонуєте пан таке святе для Украiни.

*Відправлено з Чату

.... а от мій кандидат - вже ДАВНО(відколи Я тут) в мене в підпису! :D
...думаю, що тоді не буду їздити на таких от "vip-маршрутках" :!:
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...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:21

tea Не беда. 4.6 ярда у рассияков заберут. Половину премии уже получили. :mrgreen:
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Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:31

tea Дай бог! Токо б лишнего не говорил и не делал. У нас голодуха не пройдет... Надя завязала с перепугу. :D
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:51

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять

Як хочеться, якось зайти сюди і прочитати подібне речення, але з закінченням: ...Донбас....Луганськ....... Крим - врешті-решт!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Долярчик Усе буде !
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:13

  tea написав:Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.


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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:21

  freeze написав:
  tea написав:Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.


Обменяют.


на Савченко?
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