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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:13
tea написав:
Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.
Обменяют.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 21:21
freeze написав: tea написав:
Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.
Обменяют.
на Савченко?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 23:08
1 червня в Ростовській області були помічені пересування військ РФ.https://www.youtube.com/watch?time_cont ... KN99sDMZIU
Крайні два рази навчання ЗСУ проводились із застосуванням авіації - гвинтокрилів і бомбардувальників.http://tyzhden.ua/News/214008http://tyzhden.ua/News/214588
Застосовувались також десантно-штурмові війська.Легенда - проникнення на територію ворога.
Якщо наші підуть в наступ під час ЧС-18,то буде застосована авіація,а це дуже значна перевага.
Нагадаю,що в ДНР авіації немає і зараз немає Буків.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 01:13
tea написав:
Якщо наші підуть в наступ під час ЧС-18,то буде застосована авіація,а це дуже значна перевага.
было бы не плохо.
чтобы вы прекратили, наконец, молоть этот сивокобылий бред.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 06:42
То, что было на шерлане в прошлом году -это чистой воды показуха. Как в принципе и всегда происходило.
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