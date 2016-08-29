Тризуб написав:Слава Україні! Маємо надію, що цього тижня на МБ, таки проб'ємо оте магічне число 26
Героям Слава! Прошу прощения, а Вы за Украину переживаете или что бы откупиться ниже 26?)) З.Ы. Как по мне то более "магическое число" это - 22. Вот там уже интересно будет за всёпропальщиками наблюдать!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Канцлерка ФРН Анґела Меркель хоче стабілізувати єдину європейську валюту шляхом створення Європейського валютного фонду для подолання криз та інвестиційного бюджету для вирівнювання перекосів між країнами.
Тризуб написав:Слава Україні! Маємо надію, що цього тижня на МБ, таки проб'ємо оте магічне число 26
Героям Слава! Прошу прощения, а Вы за Украину переживаете или что бы откупиться ниже 26?)) З.Ы. Как по мне то более "магическое число" это - 22. Вот там уже интересно будет за всёпропальщиками наблюдать!!!