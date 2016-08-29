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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5059506050615062

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:13

  tea написав:Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.


Обменяют.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:21

  freeze написав:
  tea написав:Прогнозую,що в найближчі два тижні звільнять Олега Сенцова.


Обменяют.


на Савченко?
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 23:08

1 червня в Ростовській області були помічені пересування військ РФ.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... KN99sDMZIU
Крайні два рази навчання ЗСУ проводились із застосуванням авіації - гвинтокрилів і бомбардувальників.
http://tyzhden.ua/News/214008
http://tyzhden.ua/News/214588
Застосовувались також десантно-штурмові війська.Легенда - проникнення на територію ворога.
Якщо наші підуть в наступ під час ЧС-18,то буде застосована авіація,а це дуже значна перевага.
Нагадаю,що в ДНР авіації немає і зараз немає Буків.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 01:13

  tea написав:Якщо наші підуть в наступ під час ЧС-18,то буде застосована авіація,а це дуже значна перевага.

было бы не плохо.
чтобы вы прекратили, наконец, молоть этот сивокобылий бред.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 06:42

  tea написав:1 червня в Ростовській області були помічені пересування військ РФ.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... KN99sDMZIU
Крайні два рази навчання ЗСУ проводились із застосуванням авіації - гвинтокрилів і бомбардувальників.
http://tyzhden.ua/News/214008
http://tyzhden.ua/News/214588
Застосовувались також десантно-штурмові війська.Легенда - проникнення на територію ворога.
Якщо наші підуть в наступ під час ЧС-18,то буде застосована авіація,а це дуже значна перевага.
Нагадаю,що в ДНР авіації немає і зараз немає Буків.

То, что было на шерлане в прошлом году -это чистой воды показуха. Как в принципе и всегда происходило.
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 07:15

Re: Валютный рынок в контексте

Слава Україні!
Маємо надію, що цього тижня на МБ, таки проб'ємо оте магічне число 26
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 07:24

  Тризуб написав:Слава Україні!
Маємо надію, що цього тижня на МБ, таки проб'ємо оте магічне число 26

Героям Слава!
Прошу прощения, а Вы за Украину переживаете или что бы откупиться ниже 26?))
З.Ы. Как по мне то более "магическое число" это - 22. Вот там уже интересно будет за всёпропальщиками наблюдать!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 07:26

Канцлерка ФРН Анґела Меркель хоче стабілізувати єдину європейську валюту шляхом створення Європейського валютного фонду для подолання криз та інвестиційного бюджету для вирівнювання перекосів між країнами.


http://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%B5%D1%80 ... a-44061729
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 07:45

  Investor_33 написав:
  Тризуб написав:Слава Україні!
Маємо надію, що цього тижня на МБ, таки проб'ємо оте магічне число 26

Героям Слава!
Прошу прощения, а Вы за Украину переживаете или что бы откупиться ниже 26?))
З.Ы. Как по мне то более "магическое число" это - 22. Вот там уже интересно будет за всёпропальщиками наблюдать!!!

Україна - понад усе!
Тризуб
 
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