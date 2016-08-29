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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5060506150625063

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:00

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось расширение гривневой ликвидности.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн., повышая вероятность смены настроения и возвращение на межбанке доминирования «зеленых быков» и намекая на выросшую вероятность терминации коррекции курса доллара.

Интересно отметить, что объем гривневого навеса на коррсчетах вырос, несмотря на изрядные нацбанковские усилия по изъятию с рынка гривневой ликвидности. Для этого НБУ 01-го реализовал свои депозитные сертификаты на астрономическую сумму – 30,435 млрд. грн., из которых «короткие» (overnight) бумаги составили 11,753 млрд. грн., двухнедельные – на 18,722 млрд. грн.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с открытием 01 июня по обеим позициям не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1658, повысившись до $1,1688 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1680 на открытии торгов в Европе.

Дата: 04 июня 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,95/26,04 UAH/USD
€ – 30,40/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,418 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, влияет привычный для понедельника дефицит предложения СКВ на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.

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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:28

Заяву Гройсмана всI чули? Слiдку€мо за прийняттям закону про АкС , курс може теж залежати вiд цих подiй .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:43

Готiвка ЧР поки не реагу€ на легкий рiст МБ . Киiв 94/97.

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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:47

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.39 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,13/26,16 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.

Спустя 5 минут более активные продажи СКВ на межбанке немного понизили цену «американца» (26,12/26,14 UAH/USD), «попутно» сузив спред его цен.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).

На открытии торгов 04 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).

На старте торгов 04 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:52

  Перес де Куэльяр написав:Заяву Гройсмана всI чули? Слiдку€мо за прийняттям закону про АкС , курс може теж залежати вiд цих подiй .

*Відправлено з Чату

ВР не відмовлялась приймати закон про АКС.Там стоїть питання - в чиїй редакції приймати.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:53

  Перес де Куэльяр написав:Заяву Гройсмана всI чули? Слiдку€мо за прийняттям закону про АкС , курс може теж залежати вiд цих подiй .

*Відправлено з Чату


Он понимает, что без Святого Транша уход с поста в условиях дефолта будет гораздо более проблемным.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:59

  Егор написав:
  Перес де Куэльяр написав:Заяву Гройсмана всI чули? Слiдку€мо за прийняттям закону про АкС , курс може теж залежати вiд цих подiй .

*Відправлено з Чату


Он понимает, что без Святого Транша уход с поста в условиях дефолта будет гораздо более проблемным.
Гадаю дефолта не буде ,бо це програти все .Послухайте уважніше сам зміст заяви. Але ситуація з відставкою може дати нестабільність курсу доляра.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:13

Привет из Днепра-4

Около 11.08 котировки безналичного доллара все еще оставались на отметке 26,12/26,14 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

Дата: 04 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.10

Мелкий опт «неформал»

$ 25,94/25,96 UAH/USD
EUR 30,35-40/30,59-55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 04 июня 2018 г. на 10.53
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,05 UAH/USD
€ 30,45/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.

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дядя Caша
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