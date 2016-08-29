В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось расширение гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн., повышая вероятность смены настроения и возвращение на межбанке доминирования «зеленых быков» и намекая на выросшую вероятность терминации коррекции курса доллара.
Интересно отметить, что объем гривневого навеса на коррсчетах вырос, несмотря на изрядные нацбанковские усилия по изъятию с рынка гривневой ликвидности. Для этого НБУ 01-го реализовал свои депозитные сертификаты на астрономическую сумму – 30,435 млрд. грн., из которых «короткие» (overnight) бумаги составили 11,753 млрд. грн., двухнедельные – на 18,722 млрд. грн.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 01 июня по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1658, повысившись до $1,1688 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1680 на открытии торгов в Европе.
Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, влияет привычный для понедельника дефицит предложения СКВ на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.
По состоянию на 10.39 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,13/26,16 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.
Спустя 5 минут более активные продажи СКВ на межбанке немного понизили цену «американца» (26,12/26,14 UAH/USD), «попутно» сузив спред его цен.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 04 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На старте торгов 04 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.