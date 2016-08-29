Національний банк України

13 мин. ·

#pressrelease

Під час засідання комітету з монетарної політики Національного банку України, яке передувало рішенню Правління про збереження облікової ставки на рівні 17,0% річних 24 травня 2018 року, члени комітету були одностайними щодо необхідності залишити облікову ставку на незмінному рівні.



На думку членів КМП, фактична динаміка інфляції в цілому відповідає прогнозу, опублікованому в Інфляційному звіті за квітень 2018 року. За збереження поточної облікової ставки, монетарні умови є достатньо жорсткими для зниження інфляції до середньострокових цілей на запланованому горизонті.



Обговорюючи перспективи монетарної політики Національного банку, члени КМП відзначили, що наразі можливі два різні сценарії розвитку подій. Те, який зі сценаріїв реалізується, залежить прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для стійкого економічного розвитку, та подальшій співпраці з Міжнародним валютним фондом.



У випадку розвитку подій за базовим сценарієм, який припускає продовження співпраці з МВФ, Національному банку доцільно здійснити подальшу лібералізацію валютних обмежень, щоб підтримати економічний розвиток. Водночас, імовірність зниження облікової ставки до кінця поточного року є низькою, оскільки це має відбуватися лише за появи ознак стійкої дезінфляції відповідно до встановлених цілей.



У випадку гальмування структурних реформ та відсутності фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів ситуація розвиватиметься за іншим, альтернативним сценарієм.



У разі посилення ризиків зростання інфляції, Національний банк може вдатися до подальшого підвищення облікової ставки для повернення інфляції до цілі у середньостроковій перспективі.



Обговорюючи додаткові заходи, які може запроваджувати Національний банк у разі розгортання альтернативного сценарію, члени КМП погодилися, що можливим є і введення валютних обмежень, однак є вкрай небажаним кроком і може розглядатися лише в якості засобу «останньої лінії оборони» при виникненні загроз для фінансової стабільності.