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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5061506250635064

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:12

Привет из Днепра-5

С этого момента и до 11.53 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке не покинули цифру 26,12/26,14 UAH/USD. «На рынок вернулась скука», посетовал наш гуру.

Попытка роста курса безналичного доллара на межбанке сопровождалась признаками расширения на рынке гривневой ликвидности, на которое указывали понизившиеся с уровня 15,00/16,50% к отметке 15,00/16,25% годовых ставки гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.

Эта динамика неплохо согласуется с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,94/25,96 UAH/USD, евро – 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.

Дата: 04 июня 2018 г. на 11.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,98/26,04 UAH/USD
€ – 30,40/30,60 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:20

Перес де Куэльяр
Хмельницкий обменки 25.9-26.05
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:30

  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр
Хмельницкий обменки 25.9-26.05


Когда кто посоветует откупаться? Сейчас можно?
Или ждать июля?
А то аж не верится такому щастю - доляр за 26 в 2018 году
в которые веки такое щастя нам привалило доляр па 26 в 2018 при офкурсек кажись 29,2

так откупаться вот сейчас на всю гришу или подоождать? а ждать чего то стрёмно стало при чутках, что транш откладывается...
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:37

  Yuri_61 написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр
Хмельницкий обменки 25.9-26.05


Когда кто посоветует откупаться? Сейчас можно?
Или ждать июля?

Доброго дня. Ніхто вам нічого не візьметься радити бо ніхто не знає чи дно ще буде, чи вже було, передбачити це не реально, усі ці прогнози - до лампочки. Хто дуже азартний і хоче зловити дно, той чекає до липня-серпня, я ж почав закуплятись вже і буду усереднюватись на протязі літа, в залежності від поведінки ціни, іншого нема.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:40

Привет из Днепра-6

Пополудни, на 12.30 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов новой недели.

По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:44

  Перес де Куэльяр написав:Готiвка ЧР поки не реагу€ на легкий рiст МБ . Киiв 94/97.

*Відправлено з Чату


У наличного рынка и валютного межбанка свадьбы в разных злачных местах.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:46

Національний банк України
13 мин. ·
#pressrelease
Під час засідання комітету з монетарної політики Національного банку України, яке передувало рішенню Правління про збереження облікової ставки на рівні 17,0% річних 24 травня 2018 року, члени комітету були одностайними щодо необхідності залишити облікову ставку на незмінному рівні.

На думку членів КМП, фактична динаміка інфляції в цілому відповідає прогнозу, опублікованому в Інфляційному звіті за квітень 2018 року. За збереження поточної облікової ставки, монетарні умови є достатньо жорсткими для зниження інфляції до середньострокових цілей на запланованому горизонті.

Обговорюючи перспективи монетарної політики Національного банку, члени КМП відзначили, що наразі можливі два різні сценарії розвитку подій. Те, який зі сценаріїв реалізується, залежить прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для стійкого економічного розвитку, та подальшій співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У випадку розвитку подій за базовим сценарієм, який припускає продовження співпраці з МВФ, Національному банку доцільно здійснити подальшу лібералізацію валютних обмежень, щоб підтримати економічний розвиток. Водночас, імовірність зниження облікової ставки до кінця поточного року є низькою, оскільки це має відбуватися лише за появи ознак стійкої дезінфляції відповідно до встановлених цілей.

У випадку гальмування структурних реформ та відсутності фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів ситуація розвиватиметься за іншим, альтернативним сценарієм.

У разі посилення ризиків зростання інфляції, Національний банк може вдатися до подальшого підвищення облікової ставки для повернення інфляції до цілі у середньостроковій перспективі.

Обговорюючи додаткові заходи, які може запроваджувати Національний банк у разі розгортання альтернативного сценарію, члени КМП погодилися, що можливим є і введення валютних обмежень, однак є вкрай небажаним кроком і може розглядатися лише в якості засобу «останньої лінії оборони» при виникненні загроз для фінансової стабільності.



НБУ намерен себя вести довольно жестко. В принципе это подтверждается его предыдущими действиями.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:46

  Перес де Куэльяр написав:Така собі прогалина утворилась ,де всі ,які курси по містам ?Купують ,чи здають ?


В основном скучают. На МБ стабильность на приподнявшемся немного (на 2,0 коп. по средневзвешенному курсу) уровне, а наличка в боковике и тоже в полосе стабильности. Скучно, ни наводнений ни пожаров.

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дядя Caша
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