Перес де Куэльяр
Хмельницкий обменки 25.9-26.05
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:30
Когда кто посоветует откупаться? Сейчас можно?
Или ждать июля?
А то аж не верится такому щастю - доляр за 26 в 2018 году
в которые веки такое щастя нам привалило доляр па 26 в 2018 при офкурсек кажись 29,2
так откупаться вот сейчас на всю гришу или подоождать? а ждать чего то стрёмно стало при чутках, что транш откладывается...
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:37
Доброго дня. Ніхто вам нічого не візьметься радити бо ніхто не знає чи дно ще буде, чи вже було, передбачити це не реально, усі ці прогнози - до лампочки. Хто дуже азартний і хоче зловити дно, той чекає до липня-серпня, я ж почав закуплятись вже і буду усереднюватись на протязі літа, в залежності від поведінки ціни, іншого нема.
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:40
Привет из Днепра-6
Пополудни, на 12.30 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов новой недели.
По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.
US
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:44
У наличного рынка и валютного межбанка свадьбы в разных злачных местах.
US
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:46
НБУ намерен себя вести довольно жестко. В принципе это подтверждается его предыдущими действиями.
Живите своим умом!
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:46
В основном скучают. На МБ стабильность на приподнявшемся немного (на 2,0 коп. по средневзвешенному курсу) уровне, а наличка в боковике и тоже в полосе стабильности. Скучно, ни наводнений ни пожаров.
US
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:09
Щойно послухав iнтерв’ю Березюка в кулуарах на 112. Розумна людина ,в минулому колега «Холяви» так от ,що говорить : не буде АкС в краiнI змiнеться курс , курс тiльки доляра , поправив , в декiлька разiв , та iнше ризики про СП-2 , податки та стан економiки.Гадаю йдуть вже розмови у правлячоi влади про вiдставку Гройсмана, таке собi перезавантаження , бо вiдчуття болота вже мабуть набридло i треба щось змiнювати. Так от як гада€те Березюк змiг би очолити уряд? А може потiи на президента ? Бо це той «цвях»забитий в надiю ригiв на повернення у владу.
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 12:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:10
Re: Валютный рынок в контексте
Моё любительское мнение такое, что истерия с траншем как обычно нагнетается искуственно, с целью продержать доллар на данных позициях. Потом дадут транш, и курс приспустится ещё немного, к 25. Перед каждым траншем постоянно слышим все эти разговоры, что транш не дадут, гривна обвалится и тому прочее. Думаю, что транш дадут, а следовательно, ждать следует как минимум августа. Ну а в сентябре-октябре, как и полагается, плавно идём на 29-30. Ничего нового, всё обычно, буднично.
Додано: Пон 04 чер, 2018 12:17
Как правило, поступление внешнего займа на счета Минфина сопровождается ростом курса валюты займа.
US
|