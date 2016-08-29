Додано: Пон 04 чер, 2018 12:34

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда на рынке гривневого ресурса – там снова обозначилось расширение гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника стал «тяжелее», повысившись с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн., повышая вероятность смены настроения и возвращение на межбанке доминирования «зеленых быков» и намекая на выросшую вероятность терминации коррекции курса доллара.



Интересно отметить, что объем гривневого навеса на коррсчетах вырос, несмотря на изрядные нацбанковские усилия по изъятию с рынка гривневой ликвидности. Для этого НБУ 01-го реализовал свои депозитные сертификаты на астрономическую сумму – 30,435 млрд. грн., из которых «короткие» (overnight) бумаги составили 11,753 млрд. грн., двухнедельные – на 18,722 млрд. грн.



Меж тем, довольно рано, в 10.08 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,13/26,16 UAH/USD. «Утро началось с роста, возможно, влияет привычный для понедельника дефицит предложения СКВ на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.



По состоянию на 10.39 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,13/26,16 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



Спустя 5 минут более активные продажи СКВ на межбанке немного понизили цену «американца» (26,12/26,14 UAH/USD), «попутно» сузив спред его цен.



Около 11.08 котировки безналичного доллара все еще оставались на отметке 26,12/26,14 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



С этого момента и до 11.53 Киева, индицируя очевидное стремление к стабильности, вероятно, привнесенное с наличного рынка, котировки «зеленого» безнала на межбанке не покинули цифру 26,12/26,14 UAH/USD. «На рынок вернулась скука», посетовал наш гуру.



Пополудни, на 12.30 цена безналичного доллара на торгах межбанка все еще пребывала на уровне 26,12/26,14 UAH/USD. Непосредственные участники сессии жалуются на «скуку» первых торгов новой недели.



Около 13.13 Киева на фоне немного сузивших спред цен (26,125/26,135 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 июня с уровней: доллар – 25,80/26,10 UAH/USD, евро – 30,10/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с открытием 01 июня по обеим позициям не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1658, повысившись до $1,1688 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1680 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На открытии торгов 04 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,96-97/26,02-03 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 1,0-2,0 коп., предложение потеряло столько же); евро – 30,40-45/30,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 июня спрос понизился на 2,0-5,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На старте торгов 04 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,94/25,96 UAH/USD, евро – 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.



По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились сужением спреда с уровней открытия (25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 04 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,95/26,04 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль 0,412/0,418 UAH/RUB, Киев опт 25,94/25,96 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,94/25,96 UAH/USD, евро (опт) 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,05 UAH/USD, евро – 30,10/30,45 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 25,95/25,98 UAH/USD, розница – 25,90/26,03 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,05 UAH/USD; евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.



Заморозкой средневзвешенного курса чуть выше отметки 26,13 UAH/USD наличный доллар на понедельничной сессии валютного межбанка обязан дефициту предложения СКВ, привычному в дебюте новой пятидневки, а также изрядному объему (более 30,0 млрд. грн.) изъятию с рынка гривневой ликвидности посредством размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов, состоявшемуся в пятницу. Рассчитаться за эти бумаги требовалось 04 июня.



Поэтому курс доллара, немного приподнявшись на межбанке, замер на указанной отметке, не имея сколь-нибудь значимых мотивов как для снижения, так и для роста.



Не исключено, что наличный рынок, где по сути, вся прошлая неделя прошла в условиях бокового тренда и стабильности, «инфицировал» подобным настроением и валютный межбанк.



На ближайшей сессии межбанка следует с одной стороны ожидать рост объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, с другой, не за горами начало очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Впрочем, судя по всему, агрессивность покупок доллара «варягами» на межбанке заметно понизится, в меньшей степени, чем раньше, стимулируя рост курса «американца». Из-за заметного укрепления американской валюты на планетарном рынке forex значительная часть инвесторов покинула развивающиеся рынки, соблазнившись выросшими доходностями американских гособлигаций, сопровождаемыми пролонгацией укрепления доллара.



Таким образом, на рынке безналичного доллара амплитуда курсовых колебаний в рамках режима «курсовых качелей» высоковероятно упадет. А сам рынок «зеленого» безнала в «первом приближении» войдет в полосу относительной стабильности.



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