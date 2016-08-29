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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5063506450655066

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:08

  Libo написав:Перес де Куэльяр А что вчера тут было, почему сейчас Лад с пенсами во дворе в домино режется, а не на форуме? Говорят, буянил тут, матерился как сапожник... Видимо нажрался.

Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали б свою «зважену» думку .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:15

  Перес де Куэльяр написав:
  Libo написав:Перес де Куэльяр А что вчера тут было, почему сейчас Лад с пенсами во дворе в домино режется, а не на форуме? Говорят, буянил тут, матерился как сапожник... Видимо нажрался.

Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали свою «зважену» думку .

*Відправлено з Чату


Русская сволочь, Йосиф Кобзон, снова готовят нам царский трон? :roll:
Прийнято. Завітаю. Зважено. Поламаю їм роги.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:19

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:Моё любительское мнение такое, что истерия с траншем как обычно нагнетается искуственно, с целью продержать доллар на данных позициях. Потом дадут транш, и курс приспустится ещё немного, к 25.

У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:28

  Сибарит написав: Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.


До конца года какой курс можно считать катастрофой ?
26-28
28-30
30-32
32-35
Выше 35
Живите своим умом!
zzzzzz
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