Додано: Пон 04 чер, 2018 13:35

freeze написав: В случае возможной отставки Гройсмана в качестве и.о. премьера будет Юрий Луценко.

Этот инсайд уже идет из множества источников. Причем будет именно и.о., даже подавать не будут, чтобы избежать формальностей.

Коло обмежилося... . Хоч імпортуй від сусідів неповнолітнього Колю Лукашенка з регентом.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell