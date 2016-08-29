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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5063506450655066

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:08

  Libo написав:Перес де Куэльяр А что вчера тут было, почему сейчас Лад с пенсами во дворе в домино режется, а не на форуме? Говорят, буянил тут, матерился как сапожник... Видимо нажрался.

Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали б свою «зважену» думку .

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:15

  Перес де Куэльяр написав:
  Libo написав:Перес де Куэльяр А что вчера тут было, почему сейчас Лад с пенсами во дворе в домино режется, а не на форуме? Говорят, буянил тут, матерился как сапожник... Видимо нажрался.

Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали свою «зважену» думку .

*Відправлено з Чату


Русская сволочь, Йосиф Кобзон, снова готовят нам царский трон? :roll:
Прийнято. Завітаю. Зважено. Поламаю їм роги.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:19

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:Моё любительское мнение такое, что истерия с траншем как обычно нагнетается искуственно, с целью продержать доллар на данных позициях. Потом дадут транш, и курс приспустится ещё немного, к 25.

У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:28

  Сибарит написав: Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.


До конца года какой курс можно считать катастрофой ?
26-28
28-30
30-32
32-35
Выше 35
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:35

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:В случае возможной отставки Гройсмана в качестве и.о. премьера будет Юрий Луценко.
Этот инсайд уже идет из множества источников. Причем будет именно и.о., даже подавать не будут, чтобы избежать формальностей.
Как по мне лучше уж Гройсман домучается еще 10 месяцев.

Коло обмежилося... . Хоч імпортуй від сусідів неповнолітнього Колю Лукашенка з регентом.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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