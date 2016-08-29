Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали б свою «зважену» думку .
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:08
Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали б свою «зважену» думку .
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:15
Русская сволочь, Йосиф Кобзон, снова готовят нам царский трон?
Прийнято. Завітаю. Зважено. Поламаю їм роги.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:19
Re: Валютный рынок в контексте
У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:28
До конца года какой курс можно считать катастрофой ?
26-28
28-30
30-32
32-35
Выше 35
Живите своим умом!
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