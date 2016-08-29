Додано: Пон 04 чер, 2018 13:42

Сибарит написав: sailed написав: Моё любительское мнение такое, что истерия с траншем как обычно нагнетается искуственно, с целью продержать доллар на данных позициях. Потом дадут транш, и курс приспустится ещё немного, к 25. Моё любительское мнение такое, что истерия с траншем как обычно нагнетается искуственно, с целью продержать доллар на данных позициях. Потом дадут транш, и курс приспустится ещё немного, к 25.

У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы. У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.

своими нынешними условиями

Думаю, в конечном итоге наши усрутся, но сделают всё, чтобы получить транш.И дело совсем не в миллиарде долларов. Без них можно спокойно обойтись.Дело тут в том, что МВФ и наши партнерыставят вопрос глобально.Вы принимаете наши фундаментальные ценностные ориентиры, без которых вам не место в нашей цивилизации?Вы с нами?А продемострируйте это на примере этого транша?Или же вы в противном случае с Асадом, Путиным, Мадуро, Ким Чен Ыном ...Третьего пути нет.Ухудшение отношений с Западом может стать для нынешнего а-ля отказом урки от соглашения с Европой ... Еще и в предверии выборов ... Закопают. В его же чоколадо.