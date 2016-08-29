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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5063506450655066

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 779
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
487
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:28

  Сибарит написав: Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.


До конца года какой курс можно считать катастрофой ?
26-28
28-30
30-32
32-35
Выше 35
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:42

  Сибарит написав:
  sailed написав:Моё любительское мнение такое, что истерия с траншем как обычно нагнетается искуственно, с целью продержать доллар на данных позициях. Потом дадут транш, и курс приспустится ещё немного, к 25.

У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.


Думаю, в конечном итоге наши усрутся, но сделают всё, чтобы получить транш.
И дело совсем не в миллиарде долларов. Без них можно спокойно обойтись.
Дело тут в том, что МВФ и наши партнеры своими нынешними условиями ставят вопрос глобально.
Вы принимаете наши фундаментальные ценностные ориентиры, без которых вам не место в нашей цивилизации? :roll:
Вы с нами? :roll:
А продемострируйте это на примере этого транша? :roll:
Или же вы в противном случае с Асадом, Путиным, Мадуро, Ким Чен Ыном ... :?
Третьего пути нет.
Ухудшение отношений с Западом может стать для нынешнего а-ля отказом урки от соглашения с Европой ... Еще и в предверии выборов ... Закопают. В его же чоколадо. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:56

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:До конца года какой курс можно считать катастрофой ?

Близким к катастрофичному мне видится нынешний курс, который уже длительное время находится на уровне ниже прошлогодних значений. Это сильно тормозит развитие экономики.
Если говорить о конце года, курс ниже 28 - это очень плохо, 29-32 - хороший результат, выше 32, пожалуй, нежелательно, но не катастрофично.
Долговременный выход за 40 можно будет считать свидетельством нового витка кризиса, но отсутствие транша вряд ли будет иметь столь масштабные последствия.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:22

  sailed написав:
Как правило, поступление внешнего займа на счета Минфина сопровождается ростом курса валюты займа.

US

Гм, интересное наблюдение. Смею предположить, что взаимосвязь тут такая - сам Минфин уже в выкупе валюты не нуждается, а потому и корректирует цену в ту сторону, которая выгодна ему (тобишь повышает стоимость доллара, искусственно создавая его дефицит на рынке. Ведь все мыслят шкурно - если пополнил ты закрома долларом, то зачем тебе дешевый доллар. Пусть лучше он будет дорогой). Верно я мыслю?


Чем выше курс, тем больше гривень можно напечатать под поступившую валюту. А чем больше напечатают, тем проще закрыть дефицит бюджета. Только и всего.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:24

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:До конца года какой курс можно считать катастрофой ?

Близким к катастрофичному мне видится нынешний курс, который уже длительное время находится на уровне ниже прошлогодних значений. Это сильно тормозит развитие экономики.
Если говорить о конце года, курс ниже 28 - это очень плохо, 29-32 - хороший результат, выше 32, пожалуй, нежелательно, но не катастрофично.
Долговременный выход за 40 можно будет считать свидетельством нового витка кризиса, но отсутствие транша вряд ли будет иметь столь масштабные последствия.


Выборы ведь, а Вы: "32 - нежелательно". Аполитично рассуждаете :), 29 электорат поймёт, а 30 уже нет.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:25

  Сибарит написав:У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.


У меня почти твердая уверенность, что до выборов Президента никаких денег мы не получим.
В остальном всецело с Вами согласен.
И вообще, респект, Ваши посты - украшение данной ветки (после ДС, конечно).
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:28

Re: Валютный рынок в контексте

  Mazay256 написав:Аполитично рассуждаете

Ну да, это же финансовый форум, а не политический :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:30

Интересно , а как финансы и курс без политики. Хм ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:43

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Интересно , а как финансы и курс без политики. Хм ?

Именно отделению финансов от политики призвана служить прописанная независимость НБУ. Реальная независимость, к сожалению, сильно зависит от способности главы НБУ всех послать. У ВА с этой способностью было все хорошо, сейчас появляются некоторые признаки легкого влияния, но марионеточным я назвать НБУ пока не могу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:11

  Сибарит написав:
  Перес де Куэльяр написав:Интересно , а как финансы и курс без политики. Хм ?

Именно отделению финансов от политики призвана служить прописанная независимость НБУ. Реальная независимость, к сожалению, сильно зависит от способности главы НБУ всех послать. У ВА с этой способностью было все хорошо, сейчас появляются некоторые признаки легкого влияния, но марионеточным я назвать НБУ пока не могу.


Brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking be mature (1 Corinthians 14:20)

не могла ВА быть независимой от Банковой (все делалось по предварительному обсуждению и с одобрения, не исключая мелочей)
НБУ во все годы независимой Украины был под контролем Банковой и будет, потому как от его действий напрямую и косвенно зависит выполнение бюджета
prodigy
 
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