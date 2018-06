Додано: Пон 04 чер, 2018 15:11

Сибарит написав: Перес де Куэльяр написав: Интересно , а как финансы и курс без политики. Хм ? Интересно , а как финансы и курс без политики. Хм ?

Именно отделению финансов от политики призвана служить прописанная независимость НБУ. Реальная независимость, к сожалению, сильно зависит от способности главы НБУ всех послать. У ВА с этой способностью было все хорошо, сейчас появляются некоторые признаки легкого влияния, но марионеточным я назвать НБУ пока не могу. Именно отделению финансов от политики призвана служить прописанная независимость НБУ. Реальная независимость, к сожалению, сильно зависит от способности главы НБУ всех послать. У ВА с этой способностью было все хорошо, сейчас появляются некоторые признаки легкого влияния, но марионеточным я назвать НБУ пока не могу.

не могла ВА быть независимой от Банковой (все делалось по предварительному обсуждению и с одобрения, не исключая мелочей)НБУ во все годы независимой Украины был под контролем Банковой и будет, потому как от его действий напрямую и косвенно зависит выполнение бюджета