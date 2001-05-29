Додано: Пон 04 чер, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 0,84 коп., на торгах понедельника понизился на 1,90 коп., оказавшись на уровне 26,1329 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 04 июня с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,13/26,16 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.43 в сопровождении преобладания спроса.

С 10.43 на рынке появились продавцы «американца». понизившие цену последнего до

26,12/26,14 UAH/USD, причем установившееся равновесие покупок и продаж, «заморозило» курс доллара на этой отметке до 13.13 Киева, когда уходя на обеденный перерыв, СКВ ограничилась сужением спреда до 26,125/26,135 UAH/USD.



С 14.00 покупателей доллара на межбанке стало больше, и «американец» возобновил рост. Вначале к 26,13/26,15, а спустя 50 минут, на 14.50, до 26,14/26,16 UAH/USD. Строго говоря, в это время на опустевшем межбанке заставить доллар расти в цене было несложно.



Эти уровни цен (26,14/26,16 UAH/USD) оставались действующими межбанке до самого закрытия торгов, этими же уровнями завершилась сессия валютного межбанка в понедельник.



Большинство сделок на межбанке 04 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1329 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,89% с 28,0672 UAH/USD до 26,1329 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 июня, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, к понедельнику падает объем предложения СКВ, формируя «техническое» доминирование спроса.



Во-вторых, пребывание рынка в режиме «курсовых качелей» требовало роста «американца», поскольку на двух предыдущих сессиях (31 мая и 01 июня) он терял в цене.



В-третьих, в дебюте торгов на стороне «зеленых быков» межбанка было состояние гривневого ресурса, где наблюдалось «ситуативное» расширение ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Термин «ситуативное» неслучаен. Дело в том, что в пятницу регулятор, разместив свои депозитные сертификаты на сумму 30,435 млрд. грн., изъял с рынка это количество нацвалюты. Меж тем, купившим бумаги НБУ игрокам надо было рассчитаться за них в этот понедельник, и мы не уверены, что указанная сумма на коррсчетах «доживет» до вечера.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 02 июня понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара, сменил тренда на «бычий», что, как известно, неважно сказывается на ликвидности.



Во-вторых, как мы указывали выше, к понедельнику падает объем предложения СКВ на межбанке. С другой стороны, пятничная операций НБУ с его депозитными сертификатами лишила настроенных на рост спекулянтов достаточного количества гривневого «горючего».



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентов и активная скупка СКВ «варягами» еще не наступил, пассивными 04-го были и импортеры, активничавшие на рынке еще 30-го закрывая майские контракты.



Наконец, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью торгов).





Дата: 04 июня 2018 г. 17.19



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 25,97/26,02 UAH/USD (с утра – 25,96-97/26,01-02 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,02 UAH/USD)

€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,40-45/30,60 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,60 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя заметного ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня. Доллар «вежливо» приподнялся в цене, реагируя на «зеленых быков» межбанка.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились едва заметным (копеечным) ростом и сужением спреда с уровней открытия (25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня не изменились. Собственно, сохранившаяся сбалансированность спроса и предложения не требовала ценового вмешательства.



По итогам дня, несмотря на означенную сбалансированность рынка, обороты немного понизились, заслужив от оптовиков Днепра «четверку c минусом» и ухудшив «очень хорошие» показатели предыдущей сессии.



Дата: 04 июня 2018 г. на 17.35

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,94/25,96 UAH/USD (с утра 25,94/25,96 UAH/USD, к полудню 25,94/25,96 UAH/USD)

€ 30,40-45/30,55-60 UAH/EUR (с утра 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR, к полудню 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 04 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить, не ревизуя действующие цены.



На 12.04 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,94/25,96 UAH/USD, евро – 30,35-40/30,50-55 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. На указанное время рынок не требует ревизий цен.



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня по сути не тронулись с полуденных отметок, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж.



По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое на сей раз не выручило столичный рынок – обороты, заслужив «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.



Дата: 04 июня 2018 г.



17.27 рынок Запорожья, опт:



$ - 25,98/26,03 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,04 UAH/USDD)

€ – 30,50/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,65 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях относительной сбалансированности спроса и предложения оптовых партий валюты при некотором преобладании спроса.



В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно равновесного рынка спроса было больше.



По состоянию на 12.36 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении относительного равновесия в паре доллар-гривня на фоне некоторого сужения маржи в этой паре доллар-гривня (26,00/26,04 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB). При этом сохранилось и наблюдавшееся с утра незначительное преобладания спроса.



Со слов запорожских валютчиков, они могли бы выровнять рынок в полновесный баланс, немного приподняв биды, но с гривней в городе была «напряженка»…



После обеда на рынке Запорожья наблюдались перемены в настроениях клиентов – незначительное доминирование спроса сменилось столь же небольшим преобладанием клиентского «приноса». Позволившего запорожцам к исходу сессии понизить обе позиции «американца».



Пр итогам дня относительная сбалансированность рынка способствовала сохранению оборотов на хорошем уровне, аккурат, на «четверку», как и в предыдущую сессию.



Дата: 04 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 25,98/26,04 UAH/USD (с утра - 25,95/26,04 UAH/USD, к полудню - 25,98/26,04 UAH/USD)

€ – 30,45/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,40/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,40/30,60 UAH/EUR)

RUB 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,418 UAH/RUB)



US



