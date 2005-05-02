Додано: Пон 04 чер, 2018 20:16

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 0,84 коп., на торгах понедельника понизился на 1,90 коп., оказавшись на уровне 26,1329 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 04 июня с уровней предыдущего закрытия 26,12/26,14 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,13/26,16 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.43 в сопровождении преобладания спроса.

С 10.43 на рынке появились продавцы «американца». понизившие цену последнего до

26,12/26,14 UAH/USD, причем установившееся равновесие покупок и продаж, «заморозило» курс доллара на этой отметке до 13.13 Киева, когда уходя на обеденный перерыв, СКВ ограничилась сужением спреда до 26,125/26,135 UAH/USD.



С 14.00 покупателей доллара на МЕЖБАНКЕ стало больше, и «американец» возобновил рост. Вначале к 26,13/26,15, а спустя 50 минут, на 14.50, до 26,14/26,16 UAH/USD. Строго говоря, в это время на опустевшем межбанке заставить доллар расти в цене было несложно.



Эти уровни цен (26,14/26,16 UAH/USD) оставались действующими межбанке до самого закрытия торгов, этими же уровнями завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в понедельник.



Большинство сделок на межбанке 04 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1329 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,89% с 28,0672 UAH/USD до 26,1329 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 04 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 04 июня, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, к понедельнику падает объем предложения СКВ, формируя «техническое» доминирование спроса.



Во-вторых, пребывание рынка в режиме «курсовых качелей» требовало роста «американца», поскольку на двух предыдущих сессиях (31 мая и 01 июня) он терял в цене.



В-третьих, в дебюте торгов на стороне «зеленых быков» межбанка было состояние гривневого ресурса, где наблюдалось «ситуативное» расширение ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 46 437,7 млн. грн. к отметке 48 538,9 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Термин «ситуативное» неслучаен. Дело в том, что в пятницу регулятор, разместив свои депозитные сертификаты на сумму 30,435 млрд. грн., изъял с рынка это количество нацвалюты. Меж тем, купившим бумаги НБУ игрокам, надо было рассчитаться за них в этот понедельник, и мы не уверены, что указанная сумма на коррсчетах «доживет» до вечера.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 04 июня понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок доллара, сменил тренда на «бычий», что, как известно, неважно сказывается на ликвидности.



Во-вторых, как мы указывали выше, к понедельнику падает объем предложения СКВ на межбанке. С другой стороны, пятничная операций НБУ с его депозитными сертификатами лишила настроенных на рост спекулянтов достаточного количества гривневого «горючего».



В-третьих, сезон репатриации дивидендов нерезидентов и активная скупка СКВ «варягами» еще не наступил, пассивными 04-го были и импортеры, активничавшие на рынке еще 30-го закрывая майские контракты.



Наконец, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью торгов).











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 04 июня продемонстрировал закрытие сессии на уровне финиша предыдущей сессии, снова подтвердив свое пребывание в боковом тренде.



На сей раз этот «боковик» подтвердил свой статус некоторым снижением итоговой ликвидности (собственно, так и полагается в условиях «классического» бокового тренда).

Исключение составил рынок Запорожья, констатировавший сохранение оборотов на хорошем уровне предыдущей сессии. Причем запорожцам не помешал итоговый незначительный «перекос» в сторону клиентских оферов. Не исключено, здешний рынок выручил «ассортимент» клиентских настроений – до обеда здесь наблюдалось незначительное преобладание спроса, после обеда сформировался символический перевес оферов.



Рынки остальных вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию понедельника в равновесии спроса и предложения, которое, к слову, наблюдалось в течение всего дня, практически не требуя поддержки ценовыми ревизиями.



Подобный феномен в очередной раз подтверждает, что сбалансированность рынка далеко не всегда гарантирует приличные обороты.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев, Одесса, Крыжополь), либо потеряла 2,0 коп. (Запорожье), либо прибавила 1,0-3,0 коп. (Днепр, Харьков). Офера наличного доллара 04-го либо не изменились (Киев, Одесса, Харьков, Крыжополь), либо потеряли 2,0 коп. (Запорожье), либо выросли на 1,0 коп (Днепр).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса, Киев), либо выросли на 6,0 коп. (Харьков).

Позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Киев, Одесса, Крыжополь), либо понизилась на 1,0 коп. (Харьков, Запорожье).



Таким образом, в течение 04 июня наличный «неформальный» рынок продемонстрировал в целом курсовую стабильность, подтвердив свое пребывание в «боковике» еще и некоторыми потерями в итоговой ликвидности.



Итоги понедельничной сессии наличного рынка Днепра уместно считать индикатором общего состояния «налички» в украинских масштабах.



Поэтому на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на некоторое снижение клиентской торговой активности, немного огорчившее местных дилеров-«неформалов».



Впрочем, по порядку.



Торги 04 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился, не требуя заметного ценового «вмешательства» в паре доллар-гривня. Лишь «вежливо» реагируя на появление на межбанке «зеленых быков», наши дилеры к полудню ограничились копеечными привесами обеих позиций.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют ограничились едва заметным (копеечным) ростом и сужением спреда с уровней открытия (25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB), сопровождаясь сбалансированной и среднеликвидной торговлей.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня не изменились. Собственно, сохранившаяся сбалансированность спроса и предложения не требовала ценового вмешательства.



По итогам дня, несмотря на означенную сбалансированность рынка, обороты немного понизились, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку» и ухудшив «отличные» показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по копейке.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 25,97/26,02 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие почти не нуждалось в ценовом регулировании. Лишь реагируя на некоторое подорожание «зеленого» безнала, оптовики к полудню на копейку приподняли обе позиции «американца».



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, по сути, не изменились с уровней открытия, ограничившись некоторым ростом обеих позиция в паре доллар-гривня и сужением спреда: 25,97/26,02 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая тоже не требовала ценовых ревизий.



Дилеры опта по итогам понедельника, несмотря на равновесие покупок и продаж, констатировали некоторое снижение ликвидности торгов.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», констатировала ухудшение «очень хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 04 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 01 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 04 июня уровнями 30,45/30,65 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне пятикопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре прибавили по 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение понедельника 04 июня, приходилось заниматься равновесной торговлей в паре доллар-гривня, однако при этом они не упустили из виду «неубедительное» ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, стартовавшее с 11.00 Киева и закончившееся уже к 18.00, вернув евро на локальные минимумы.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», повысил в течение понедельника на 5,0 коп. менее значимые офера.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1691 к отметке $1,1695 констатировав внутридневное его повышение на «сиротские» 4 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать вышеупомянутое ралли пары евро-доллар «в миру» с 11.00 до 18.00 Киева, а также учли внутридневное скромное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 04 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1658 пара евро-доллар тотчас инициировала неспешный рост, уже к 06.00 Киева оказавшись на отметке $1,1691, которую не покидала до 09.00. С открытия европейской сессии

рынка forex выросла волатильность, сопровождавшая сумбурную попытку ралли пары евро-доллар. Судя по всему, эта «неорганизованность» стала причиной непродолжительности «успеха» пары, которая около 15.00 сумела приподняться к цифре $1,1740, однако задержаться на этом уровне у нее не хватило сил, и уже около 18.00 Киева евро вернулся к уровню $1,1690.



В дальнейшем, уже на американских торгах рынка forex пара евро-доллар с 19.00 и до 20.40 Киева не покидала диапазон $1,1685-1,1691..



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар резко дешевеет к большинству мировых валют в ходе торгов в понедельник, инвесторы опасаются ухудшения торговых отношений США с другими странами.



Евро торгуется к 15.50 Киева в районе $1,1721 против $1,1658 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в это время у ¥128,33 по сравнению со ¥127,72 в прошлую пятницу. Курс доллара составляет ¥109,48 против ¥109,54 по итогам предыдущей сессии.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,4%.



Как сообщалось, США и Китай не достигли соглашения по итогам третьего раунда торговых переговоров, завершившихся в воскресенье в Пекине. Таким образом, две страны приблизились к введению заградительных пошлин друг против друга общим объемом около $100 млрд.



Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли США Уилбур Росс не стали публиковать совместное заявление после длившихся два дня переговоров, при этом американская делегация вообще не стала комментировать итоги переговоров. В короткой статье агентства «Синьхуа» отмечается, что стороны достигли реального прогресса, при этом любые санкции со стороны США приведут к прекращению дальнейших переговоров.



Кроме того, министры финансов и главы Центробанков шести стран G7 в минувшую субботу осудили действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонний характер.

«Думаю, неделя будет неблагоприятной для доллара, - говорит старший стратег ACLS Global Маршал Гиттлер. - Скорее всего, торговые вопросы выйдут на первое место и приведут к падению американской валюты, несмотря на сильные статданные по рынку труда».



В пятницу американская валюта подорожала на 0,3% к евро после публикации статданных, повысивших ожидания дальнейшего подъема базовой процентной ставки Федрезервом США.



Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.

Число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс.

Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 190 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,9%.



Доллар США остается под давлением против основных валют, включая иену и его рост выше ¥110 маловероятен.

На вечер понедельника пара на уровне ¥109,67, при сильном уровне сопротивления на ¥109,85, если пара окажется ниже 109.05, возможно начало быстрого тренда «на юг». В ближайшие 3 недели пара останется в диапазоне ¥108,50-110,50.



Тем не менее, некоторые профильные гуру считают, что в ближайшие дни пара евро-доллар может попытаться протестировать минимумы с начала года в районе $1,1510.



Аргументы у них вызывают интерес. Дескать, пара евро-доллар довольно спокойно отреагировала на сильный отчет о безработице в США в пятницу, оставшись заметно выше $1,15.

Но «в связи с тем, что итальянский вопрос остается актуальным, поскольку рынки ждут политическую программу нового правительства, сформированного в пятницу, а также в связи с недавним потоком данных, подтверждающих силу американской экономики, мы все еще прогнозируем рост доллара к $1,1510».



В то же время, они допускают, что повышение тарифов может немного сдержать этот рост. В конце концов, это является напоминание о том, что администрация Трампа стремится уменьшить торговый дефицит США. А простым решением этой проблемы является ослабление доллара, в том числе вербальными интервенциями. Да и политика под лозунгом «Америка-прежде всего» может нанести удар по статусу доллара как первой резервной валюты. Однако, если случится полномасштабная торговая война, то доллар может и выиграть в такой ситуации.



Мы со своей стороны по-прежнему считаем, что все упирается в динамику аппетитов к рисками.



Главным фактором для возобновления слабости доллара мы считаем хорошее состояние экономики США. Опубликованная 30-го «Бежевая Книга» США констатировала, что промпроизводство показало «сильный рост» на фоне практически полного отсутствия признаков перегрева.



Именно США – локомотив мировой экономики, и если там будет продолжаться сильный рост, то доллар будет слабым. Сильный рост доллара, на наш взгляд, вероятен сейчас только как результат нового мирового финансового кризиса, а пока к этому предпосылок нет.



Ларчик сей открывается просто – выросли аппетит к риску, о чем недвусмысленно дало понять текущее состояние фондового рынка США, констатировавшего заметный (на 0,73%) рост индекса Dow Jones (24 816,14 пунктов по состоянию на 20.40 Киева).



Аппетит к риску сохранился, препятствуя росту доллара.



Облигации снова снижаются, а их доходность растет, реагируя на сильные данные о занятости в США. Казначейские облигации увеличили убытки, а доллар вырос, после того как данные о рабочих местах оказались лучше, чем прогнозировалось, подтверждая ожидания того, что FOMC Федрезерва может ускорить график ужесточения монетарной политики. Фьючерсы на акции США подрастают.



Вышедшие на прошлой неделе данные о рабочих местах подчеркнули, что экономика достаточно сильна, чтобы выдерживать повышение ставок. Федрезерв соберется в конце этого месяца. Инвесторы с оптимизмом смотрят на то, что угроза введения взаимных тарифов не перерастет в тотальную торговую войну между США и ее ключевыми партнерами.



Рискнем предположить сохранение текущей ситуации в паре евро-доллар до следующего заседания FOMC Федрезерва, которое состоится на излете июня. На этой встрече вышеупомянутое хорошее состояние американской экономики позволит ФРС поднять ставку. И лишь после этого доллару деваться будет некуда, и он должен немного укрепиться «технически». Более близкое заседание ЕЦБ, полагаю, на соотношение пары евро-доллар не сможет оказать сколь-нибудь заметного воздействия, хотя рынку будет небезынтересна риторика Марио Драги и появление конкретики в дате сворачивания QE по-европейски».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 30,45/30,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне пятикопеечного «привеса» оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 04 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 04 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия пятницы на 5,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 04 июня по спросу и по предложению не изменились.



Заморозкой средневзвешенного курса чуть выше отметки 26,13 UAH/USD наличный доллар на понедельничной сессии валютного межбанка обязан дефициту предложения СКВ, привычному в дебюте новой пятидневки, а также изрядному объему (более 30,0 млрд. грн.) изъятию с рынка гривневой ликвидности посредством размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов, состоявшемуся в пятницу. Рассчитаться за эти бумаги требовалось 04 июня.



Поэтому курс доллара, немного приподнявшись на межбанке, замер на указанной отметке, не имея сколь-нибудь значимых мотивов как для снижения, так и для роста.



Не исключено, что наличный рынок, где по сути, вся прошлая неделя прошла в условиях бокового тренда и стабильности, «инфицировал» подобным настроением и валютный межбанк.



На ближайшей сессии межбанка следует с одной стороны ожидать рост объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, с другой, не за горами начало очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Впрочем, судя по всему, агрессивность покупок доллара «варягами» на межбанке заметно понизится, в меньшей степени, чем раньше, стимулируя рост курса «американца». Из-за заметного укрепления американской валюты на планетарном рынке forex значительная часть инвесторов покинула развивающиеся рынки, соблазнившись выросшими доходностями американских гособлигаций, сопровождаемыми пролонгацией укрепления доллара.



Таким образом, на рынке безналичного доллара амплитуда курсовых колебаний в рамках режима «курсовых качелей» высоковероятно упадет. А сам рынок «зеленого» безнала в «первом приближении» войдет в полосу относительной стабильности.



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