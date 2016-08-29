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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5065506650675068

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 780
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
487
Всього голосів : 780
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:38

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:57

  Сибарит написав:
  pesikot написав:
  Сибарит написав:Позволю себе сообщить финансовым гуру, что 20К - это 750 гривен в день, тысячИ никак не получаются :lol:

да и 750 грн в день. Это на что же можно тратить двум пенсионерам ? :)

И опять не проверили цифры :lol:

666,6666666666667 - легче стало ? опять же, было заявлено 20К+
По вашему, 665 грн в день - уже нищета, а вот 667 в день - уже роскошество :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Непогано жує.

З великою повагою відношусь до Starikan. На мій погляд цей добродій має гострий та ясний розум і чітке бачення подій з точки зору науковця яким він і є. Не всі його погляди поділяю, але глибоко поважаю за вміння відкидати полову і бачити зерна. Можливо, в сім"ї, чи у близьких там є проблеми зі здоров"ям (не приведи Господи) тоді такі витрати є абсолютно реальними. Давайте будем толерантними і без вішання ярликів не знаючи ситуації.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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