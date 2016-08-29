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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:38
видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:57
666,6666666666667 - легче стало ? опять же, было заявлено 20К+
По вашему, 665 грн в день - уже нищета, а вот 667 в день - уже роскошество
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:59
Re: Валютный рынок в контексте
З великою повагою відношусь до Starikan. На мій погляд цей добродій має гострий та ясний розум і чітке бачення подій з точки зору науковця яким він і є. Не всі його погляди поділяю, але глибоко поважаю за вміння відкидати полову і бачити зерна. Можливо, в сім"ї, чи у близьких там є проблеми зі здоров"ям (не приведи Господи) тоді такі витрати є абсолютно реальними. Давайте будем толерантними і без вішання ярликів не знаючи ситуації.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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