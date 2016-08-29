666,6666666666667 - легче стало ? опять же, было заявлено 20К+
По вашему, 665 грн в день - уже нищета, а вот 667 в день - уже роскошество
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:57
666,6666666666667 - легче стало ? опять же, было заявлено 20К+
По вашему, 665 грн в день - уже нищета, а вот 667 в день - уже роскошество
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:59
Re: Валютный рынок в контексте
З великою повагою відношусь до Starikan. На мій погляд цей добродій має гострий та ясний розум і чітке бачення подій з точки зору науковця яким він і є. Не всі його погляди поділяю, але глибоко поважаю за вміння відкидати полову і бачити зерна. Можливо, в сім"ї, чи у близьких там є проблеми зі здоров"ям (не приведи Господи) тоді такі витрати є абсолютно реальними. Давайте будем толерантними і без вішання ярликів не знаючи ситуації.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:42
Так , я згоден з Вами , повага до пенсiонерiв повинна бути, але iнформацiю треба подавати назагал чiткою, на що витрати цi€i суми 20+тис. , що не вистача€ вiдкласти пенсiонеру на купiвою валюти,бо всI гадають рiзне. Можливо на лiки витрати великI, або Мерса заправляти кошти йдуть, чи ма€ток з служницею треба утримувати , або харчування в ресторанI. У кожного склалась своя думка., бо кошти середнI ,не малI , як для пенсIi.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:36
Re: Валютный рынок в контексте
112 канал туда же.
сплошные вилкулы, мураевы, рабиновичи, шуфричи, бойки и новинские.
как по-мне просто открытые враги государства.
и 100% купленные вопросики. ведущие тупо в планшетики пялятся. а "гость" вещает про тотальну зраду.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:48
Re: Валютный рынок в контексте
учитывая, что состояние озимых самое лучшее за всё время наблюдений, урожай должен быть на уровне рекордов.
воспользуется ли этим правительство слегка понизив курс для максимизации положительного эффекта, хз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:51
Re: Валютный рынок в контексте
Так обсуждается, будто это 20 куе на двоих.
На 20 кгрн на двоих можно просто нормально жить в Харькове, если в своей недвижимости и без особых претензий типа регулярных ресторанов, и откладывать, не ущемляя себя существено в чём-то не получится - а надо ли оно, то скирдование, на пенсии, вообще то?
Не вижу вообще чего к цифре пристали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:51
А що ви хотiли , ми ж толерантна нацiя , бачите як до ворогiв ставимося , бо € спiввласниками бiзнесу, нiззя , краще патрiотiв пакувать та атовцiв. Ой дограються , вiдчуваю.Прийде лихий час для них.
*Відправлено з Чату
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