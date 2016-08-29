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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5065506650675068

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:57

  Сибарит написав:
  pesikot написав:
  Сибарит написав:Позволю себе сообщить финансовым гуру, что 20К - это 750 гривен в день, тысячИ никак не получаются :lol:

да и 750 грн в день. Это на что же можно тратить двум пенсионерам ? :)

И опять не проверили цифры :lol:

666,6666666666667 - легче стало ? опять же, было заявлено 20К+
По вашему, 665 грн в день - уже нищета, а вот 667 в день - уже роскошество :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:59

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Непогано жує.

З великою повагою відношусь до Starikan. На мій погляд цей добродій має гострий та ясний розум і чітке бачення подій з точки зору науковця яким він і є. Не всі його погляди поділяю, але глибоко поважаю за вміння відкидати полову і бачити зерна. Можливо, в сім"ї, чи у близьких там є проблеми зі здоров"ям (не приведи Господи) тоді такі витрати є абсолютно реальними. Давайте будем толерантними і без вішання ярликів не знаючи ситуації.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:42

  Василь-Рівне написав:З великою повагою відношусь до Starikan. На мій погляд цей добродій має гострий та ясний розум і чітке бачення подій з точки зору науковця яким він і є. Не всі його погляди поділяю, але глибоко поважаю за вміння відкидати полову і бачити зерна. Можливо, в сім"ї, чи у близьких там є проблеми зі здоров"ям (не приведи Господи) тоді такі витрати є абсолютно реальними. Давайте будем толерантними і без вішання ярликів не знаючи ситуації.

Так , я згоден з Вами , повага до пенсiонерiв повинна бути, але iнформацiю треба подавати назагал чiткою, на що витрати цi€i суми 20+тис. , що не вистача€ вiдкласти пенсiонеру на купiвою валюти,бо всI гадають рiзне. Можливо на лiки витрати великI, або Мерса заправляти кошти йдуть, чи ма€ток з служницею треба утримувати , або харчування в ресторанI. У кожного склалась своя думка., бо кошти середнI ,не малI , як для пенсIi.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:36

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Увiмкнув NEWS ONE панове , коли вже закриють цей сєпарський рупор .Ватний тусняк , куди СБУ дивиться? не розумiю.

112 канал туда же.
сплошные вилкулы, мураевы, рабиновичи, шуфричи, бойки и новинские.
как по-мне просто открытые враги государства.
и 100% купленные вопросики. ведущие тупо в планшетики пялятся. а "гость" вещает про тотальну зраду.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Если говорить о конце года, курс ниже 28 - это очень плохо, 29-32 - хороший результат, выше 32, пожалуй, нежелательно, но не катастрофично.
Долговременный выход за 40 можно будет считать свидетельством нового витка кризиса, но отсутствие транша вряд ли будет иметь столь масштабные последствия.

учитывая, что состояние озимых самое лучшее за всё время наблюдений, урожай должен быть на уровне рекордов.
воспользуется ли этим правительство слегка понизив курс для максимизации положительного эффекта, хз.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:51

Re: Валютный рынок в контексте

pesikot написав:
  Сибарит написав:Позволю себе сообщить финансовым гуру, что 20К - это 750 гривен в день, тысячИ никак не получаются

да и 750 грн в день. Это на что же можно тратить двум пенсионерам ? :)
Так обсуждается, будто это 20 куе на двоих.
На 20 кгрн на двоих можно просто нормально жить в Харькове, если в своей недвижимости и без особых претензий типа регулярных ресторанов, и откладывать, не ущемляя себя существено в чём-то не получится - а надо ли оно, то скирдование, на пенсии, вообще то?
Не вижу вообще чего к цифре пристали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:51

  Pegasmaster написав:112 канал туда же. сплошные вилкулы, мураевы, рабиновичи, шуфричи, бойки и новинские. как по-мне просто открытые враги государства. и 100% купленные вопросики. ведущие тупо в планшетики пялятся. а "гость" вещает про тотальну зраду.

А що ви хотiли , ми ж толерантна нацiя , бачите як до ворогiв ставимося , бо € спiввласниками бiзнесу, нiззя , краще патрiотiв пакувать та атовцiв. Ой дограються , вiдчуваю.Прийде лихий час для них.

*Відправлено з Чату
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