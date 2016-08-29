666,6666666666667 - легче стало ? опять же, было заявлено 20К+
По вашему, 665 грн в день - уже нищета, а вот 667 в день - уже роскошество
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:57
666,6666666666667 - легче стало ? опять же, было заявлено 20К+
По вашему, 665 грн в день - уже нищета, а вот 667 в день - уже роскошество
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:59
Re: Валютный рынок в контексте
З великою повагою відношусь до Starikan. На мій погляд цей добродій має гострий та ясний розум і чітке бачення подій з точки зору науковця яким він і є. Не всі його погляди поділяю, але глибоко поважаю за вміння відкидати полову і бачити зерна. Можливо, в сім"ї, чи у близьких там є проблеми зі здоров"ям (не приведи Господи) тоді такі витрати є абсолютно реальними. Давайте будем толерантними і без вішання ярликів не знаючи ситуації.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:42
Так , я згоден з Вами , повага до пенсiонерiв повинна бути, але iнформацiю треба подавати назагал чiткою, на що витрати цi€i суми 20+тис. , що не вистача€ вiдкласти пенсiонеру на купiвою валюти,бо всI гадають рiзне. Можливо на лiки витрати великI, або Мерса заправляти кошти йдуть, чи ма€ток з служницею треба утримувати , або харчування в ресторанI. У кожного склалась своя думка., бо кошти середнI ,не малI , як для пенсIi.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:36
Re: Валютный рынок в контексте
112 канал туда же.
сплошные вилкулы, мураевы, рабиновичи, шуфричи, бойки и новинские.
как по-мне просто открытые враги государства.
и 100% купленные вопросики. ведущие тупо в планшетики пялятся. а "гость" вещает про тотальну зраду.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:48
Re: Валютный рынок в контексте
учитывая, что состояние озимых самое лучшее за всё время наблюдений, урожай должен быть на уровне рекордов.
воспользуется ли этим правительство слегка понизив курс для максимизации положительного эффекта, хз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:51
Re: Валютный рынок в контексте
Так обсуждается, будто это 20 куе на двоих.
На 20 кгрн на двоих можно просто нормально жить в Харькове, если в своей недвижимости и без особых претензий типа регулярных ресторанов, и откладывать, не ущемляя себя существено в чём-то не получится - а надо ли оно, то скирдование, на пенсии, вообще то?
Не вижу вообще чего к цифре пристали
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:51
А що ви хотiли , ми ж толерантна нацiя , бачите як до ворогiв ставимося , бо € спiввласниками бiзнесу, нiззя , краще патрiотiв пакувать та атовцiв. Ой дограються , вiдчуваю.Прийде лихий час для них.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 04 чер, 2018 23:28
Моя з/п 7, пенсия 5 - это к вопросу о скромности.
Тратится на лечение (операция ПАК - 150 тыщ на всё про всё, дети, конечно, помогли), санатории, обновление гардероба, гаджетов, ремонт дачи, да мало ли... Продукты стараемся покупать качественные. Основные траты летом, поэтому дешевый доллар купить не получается. Да и нет в нашем возрасте такой задачи - копить.
Давайте закруглим тему, я не типичный пример, таких мало.
Додано: Пон 04 чер, 2018 23:47
В принципе Вы правы, в этом году особых проблем не будет.
Вопрос в другом. Если сейчас транша не будет, то в этом году займы на внешних рынках придётся брать дороже. Не брать, по-видимому, нельзя. Не помню график платежей по долгам на след. год, но суммы там приличные, а новая программа с МВФ появится не скоро, уже после выборов и, думаю, далеко не сразу. + комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).
Это всё не глобальная катастрофа, но весьма болезненно.
Додано: Вів 05 чер, 2018 00:03
Re: Валютный рынок в контексте
Боковик в паре USD/UAH рано или поздно заканчивается выходом вверх.
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