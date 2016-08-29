Додано: Пон 04 чер, 2018 23:47

Сибарит написав: sailed написав: Моё любительское мнение такое, что истерия с траншем как обычно нагнетается искуственно, с целью продержать доллар на данных позициях. Потом дадут транш, и курс приспустится ещё немного, к 25. Моё любительское мнение такое, что истерия с траншем как обычно нагнетается искуственно, с целью продержать доллар на данных позициях. Потом дадут транш, и курс приспустится ещё немного, к 25.

У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы. У меня есть серьезные сомнения в получении транша, однако нагнетание истерии я тоже считаю искусственным. Получить немного деньжат было бы неплохо, но и в случае отказа я не вижу поводов для глобальной катастрофы.

В принципе Вы правы, в этом году особых проблем не будет.Вопрос в другом. Если сейчас транша не будет, то в этом году займы на внешних рынках придётся брать дороже. Не брать, по-видимому, нельзя. Не помню график платежей по долгам на след. год, но суммы там приличные, а новая программа с МВФ появится не скоро, уже после выборов и, думаю, далеко не сразу. + комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).Это всё не глобальная катастрофа, но весьма болезненно.