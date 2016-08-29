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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5066506750685069

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 00:25

Пару цитат о газе, но это явно имеет отношение к валюте.
По ее данным, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.
https://interfax.com.ua/news/economic/508721.html
Там есть ещё ряд полезных цифр.
И ещё:
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

https://interfax.com.ua/news/economic/509605.html
Это дало экономию больше 0,5 млрд. долл. Не так, чтобы очень много, но курочка по зёрнышку клюёт. Это, конечно, не объясняет "избыток доллара, но как одна из причин годится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 00:27

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).

Как обычно, наполовину правдивые.
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана. Скоро природные катаклизмы начнут объяснять отсутствием транша.
Сам по себе секвестр бюджета - процедура вполне обыденная, в этом нет ничего страшного. Бюджет строится на большом количестве прогнозных величин, которые не всегда подвластны правительству, секвестр - приведение бюджета к текущим реалиям. Из тех факторов, что нам точно известны, можно отметить курс гривны, который существенно отличается от прогнозного.
Сибарит
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  #<1 ... 5066506750685069
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