Пару цитат о газе, но это явно имеет отношение к валюте.
По ее данным, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.
https://interfax.com.ua/news/economic/508721.html Там есть ещё ряд полезных цифр. И ещё:
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).
Как обычно, наполовину правдивые. Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана. Скоро природные катаклизмы начнут объяснять отсутствием транша. Сам по себе секвестр бюджета - процедура вполне обыденная, в этом нет ничего страшного. Бюджет строится на большом количестве прогнозных величин, которые не всегда подвластны правительству, секвестр - приведение бюджета к текущим реалиям. Из тех факторов, что нам точно известны, можно отметить курс гривны, который существенно отличается от прогнозного.
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
Временную экономию(!) Ибо закупать газ всё равно придется до уровня прошлого года, причем по ценам гораздо более высоким чем в прошлом году.
Роста то своей газодобычи нету, и как не крутись, а всё равно покупать придется. Единственное что может помочь сократить выход валюты за газ из страны - договорится с Газпромом и взять газом тот долг что присудил Украине Стокгольмский арбитраж. Но пока "це фантастика".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).
Как обычно, наполовину правдивые. Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана.
Насколько помню из 900 млрд гривен доходов бюджета 80 млрд гривен должны были составить внешние заимствования.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин