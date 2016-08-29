Додано: Вів 05 чер, 2018 08:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки расширение гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «тяжелее», повысившись с уровня 48 538,9 млн. грн. к отметке 48 872,6 млн. грн., повышая вероятность сохранения настроения на межбанке в виде доминирования «зеленых быков» и роста курса доллара.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 04 июня по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1696, понизившись до $1,1694 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1690 на открытии торгов в Европе.



Дата: 05 июня 2018 г. на 09.50



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,00/26,05 UAH/USD

€ – 30,45/30,70 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB



US