RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5067506850695070>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 00:25

Пару цитат о газе, но это явно имеет отношение к валюте.
По ее данным, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.
https://interfax.com.ua/news/economic/508721.html
Там есть ещё ряд полезных цифр.
И ещё:
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

https://interfax.com.ua/news/economic/509605.html
Это дало экономию больше 0,5 млрд. долл. Не так, чтобы очень много, но курочка по зёрнышку клюёт. Это, конечно, не объясняет "избыток доллара, но как одна из причин годится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3008 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 00:27

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).

Как обычно, наполовину правдивые.
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана. Скоро природные катаклизмы начнут объяснять отсутствием транша.
Сам по себе секвестр бюджета - процедура вполне обыденная, в этом нет ничего страшного. Бюджет строится на большом количестве прогнозных величин, которые не всегда подвластны правительству, секвестр - приведение бюджета к текущим реалиям. Из тех факторов, что нам точно известны, можно отметить курс гривны, который существенно отличается от прогнозного.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2953
З нами з: 02.09.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:08

  ЛАД написав:И ещё:
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

https://interfax.com.ua/news/economic/509605.html
Это дало экономию больше 0,5 млрд. долл.


Временную экономию(!)
Ибо закупать газ всё равно придется до уровня прошлого года, причем по ценам гораздо более высоким чем в прошлом году.

Роста то своей газодобычи нету, и как не крутись, а всё равно покупать придется. Единственное что может помочь сократить выход валюты за газ из страны - договорится с Газпромом и взять газом тот долг что присудил Украине Стокгольмский арбитраж. Но пока "це фантастика".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:17

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).

Как обычно, наполовину правдивые.
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана.


Насколько помню из 900 млрд гривен доходов бюджета 80 млрд гривен должны были составить внешние заимствования.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2130
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:30

  Zebra написав:Боковик в паре USD/UAH рано или поздно заканчивается выходом вверх.
Когда ожидаете?
asti
 
Повідомлень: 322
З нами з: 24.11.12
Подякував: 40 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:38

Доброго всем жаркого, даже излишне, утра.
Харьковские начинают день следующим образом: $ 25.98/26.02
P.S.
http://news.liga.net/incidents/news/dtp ... ulem---smi
Таким поможет только стерилизация и лоботомия... :evil: .
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
slot
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1939
З нами з: 14.04.09
Подякував: 51 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:39

  ЛАД написав:Пару цитат о газе, но это явно имеет отношение к валюте.
По ее данным, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.
https://interfax.com.ua/news/economic/508721.html
Там есть ещё ряд полезных цифр.
И ещё:
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

https://interfax.com.ua/news/economic/509605.html
Это дало экономию больше 0,5 млрд. долл. Не так, чтобы очень много, но курочка по зёрнышку клюёт. Это, конечно, не объясняет "избыток доллара, но как одна из причин годится.

это делали дятлы, при растущей нефти, теперь с лагом 3 месяца прийдется покупать газ но дороже...

по теме Запорожье повы 25,95-26,08
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5183
З нами з: 20.11.08
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:56

  edvardd написав:это делали дятлы, при растущей нефти, теперь с лагом 3 месяца прийдется покупать газ но дороже...

по теме Запорожье повы 25,95-26,08


А в прошлом году дятлы великие стратеги кричали:зачем покупаете газ в 1-м и 2-м квартале? купите летом,когда он станет дешевле и курс меньше,так кто больший дятел или все? диванный воин или премиальщики с нестягнутого штрафа?

7-го голосовалка за суд,говорят примут тот вариант,который устраивает МВФ,вот так все замки из песка обвалистов развалятся,даже не успев дождаться,когда мальчик 3-х лет на отдыхе с мамой их развалит ножкой в Железном Порту,или девочка будет забегать в море и споткнётся об такие песчаные типа надежные маяки :lol:

п.с. в столице была вчера продажа 96,до таргета осталось 6 копеек!!!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9645
З нами з: 30.12.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки расширение гривневой ликвидности.

Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «тяжелее», повысившись с уровня 48 538,9 млн. грн. к отметке 48 872,6 млн. грн., повышая вероятность сохранения настроения на межбанке в виде доминирования «зеленых быков» и роста курса доллара.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 04 июня по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1696, понизившись до $1,1694 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1690 на открытии торгов в Европе.

Дата: 05 июня 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,05 UAH/USD
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64439
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3898 раз.
Подякували: 7297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:04

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD. «Утро началось с роста, доллара на моменте не хватает на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64439
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3898 раз.
Подякували: 7297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5067506850695070>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6258 1323964
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 09:05
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1221, 1222, 1223
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12225 1330410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 00:05
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37315
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.