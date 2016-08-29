Пару цитат о газе, но это явно имеет отношение к валюте.
По ее данным, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.
https://interfax.com.ua/news/economic/508721.html Там есть ещё ряд полезных цифр. И ещё:
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).
Как обычно, наполовину правдивые. Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана. Скоро природные катаклизмы начнут объяснять отсутствием транша. Сам по себе секвестр бюджета - процедура вполне обыденная, в этом нет ничего страшного. Бюджет строится на большом количестве прогнозных величин, которые не всегда подвластны правительству, секвестр - приведение бюджета к текущим реалиям. Из тех факторов, что нам точно известны, можно отметить курс гривны, который существенно отличается от прогнозного.
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
Временную экономию(!) Ибо закупать газ всё равно придется до уровня прошлого года, причем по ценам гораздо более высоким чем в прошлом году.
Роста то своей газодобычи нету, и как не крутись, а всё равно покупать придется. Единственное что может помочь сократить выход валюты за газ из страны - договорится с Газпромом и взять газом тот долг что присудил Украине Стокгольмский арбитраж. Но пока "це фантастика".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).
Как обычно, наполовину правдивые. Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана.
Насколько помню из 900 млрд гривен доходов бюджета 80 млрд гривен должны были составить внешние заимствования.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
ЛАД написав:Пару цитат о газе, но это явно имеет отношение к валюте.
По ее данным, цена закупки природного газа внутренней добычи в июне текущего года составит 6,9 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС) или около $264,4.
https://interfax.com.ua/news/economic/508721.html Там есть ещё ряд полезных цифр. И ещё:
Украина в январе-мае 2018 года сократила импорт природного газа в 1,8 раза (на 2 млрд 612,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 3 млрд 340,7 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
edvardd написав:это делали дятлы, при растущей нефти, теперь с лагом 3 месяца прийдется покупать газ но дороже...
по теме Запорожье повы 25,95-26,08
А в прошлом году дятлы великие стратеги кричали:зачем покупаете газ в 1-м и 2-м квартале? купите летом,когда он станет дешевле и курс меньше,так кто больший дятел или все? диванный воин или премиальщики с нестягнутого штрафа?
7-го голосовалка за суд,говорят примут тот вариант,который устраивает МВФ,вот так все замки из песка обвалистов развалятся,даже не успев дождаться,когда мальчик 3-х лет на отдыхе с мамой их развалит ножкой в Железном Порту,или девочка будет забегать в море и споткнётся об такие песчаные типа надежные маяки
п.с. в столице была вчера продажа 96,до таргета осталось 6 копеек!!!
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки расширение гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «тяжелее», повысившись с уровня 48 538,9 млн. грн. к отметке 48 872,6 млн. грн., повышая вероятность сохранения настроения на межбанке в виде доминирования «зеленых быков» и роста курса доллара.
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 04 июня по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1696, понизившись до $1,1694 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1690 на открытии торгов в Европе.
Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD. «Утро началось с роста, доллара на моменте не хватает на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.