ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).
Как обычно, наполовину правдивые. Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана. Скоро природные катаклизмы начнут объяснять отсутствием транша. Сам по себе секвестр бюджета - процедура вполне обыденная, в этом нет ничего страшного. Бюджет строится на большом количестве прогнозных величин, которые не всегда подвластны правительству, секвестр - приведение бюджета к текущим реалиям. Из тех факторов, что нам точно известны, можно отметить курс гривны, который существенно отличается от прогнозного.
Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD. «Утро началось с роста, доллара на моменте не хватает на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.
somilitark написав: 7-го голосовалка за суд,говорят примут тот вариант,который устраивает МВФ,вот так все замки из песка обвалистов развалятся,даже не успев дождаться,
Вы считаете что как примут закон о Антикорсуде, так сразу транш дадут? Сомневаюсь очень сильно. Скорее пока не создадут Антикорсуд ничего не решится. А создание такого органа, как показывает практика создания НАБУ, Антикорпрокуратуры и прочих, это год-два минимум. К тому же МВФ уже разок кинули с ценой на газ для населения. Не думаю что они этот вопрос отложат просто так.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:К тому же МВФ уже разок кинули с ценой на газ для населения. Не думаю что они этот вопрос отложат просто так.
Вы вчера родились? Покупай на слухах,продавай на фактах. Подтяните матчасть,а уже потом с вумным видом делайте выводы,плюс повышение цены для газ для населения и всё просто как апельсин: будет транш,это новые под вопросом,а на пару ярдиков в кармане,плюс можно выскакивать на рынок евробондов,МВФ чётко указал,что деньги поступят,если будут выполнены 2 условия:голосование и подпись президента за АС и поднятие тарифов на газ и тепло! Чувствуется,что вы не в теме,и не видели как прошлые транши выделялись,оно и не удивительно,20 лет траншами у вас в запоребрике не пользуются и ещё не известно,кто ближе к дефолту