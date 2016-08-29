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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5067506850695070

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:05

edvardd
Хмельницкий обменки 25.9-26.07
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:06

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).

Как обычно, наполовину правдивые.
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана. Скоро природные катаклизмы начнут объяснять отсутствием транша.
Сам по себе секвестр бюджета - процедура вполне обыденная, в этом нет ничего страшного. Бюджет строится на большом количестве прогнозных величин, которые не всегда подвластны правительству, секвестр - приведение бюджета к текущим реалиям. Из тех факторов, что нам точно известны, можно отметить курс гривны, который существенно отличается от прогнозного.


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ПОВы 25,70-26,00
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:08

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD. «Утро началось с роста, доллара на моменте не хватает на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант.

US


репатрианты буйствуют?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:13

  somilitark написав:
7-го голосовалка за суд,говорят примут тот вариант,который устраивает МВФ,вот так все замки из песка обвалистов развалятся,даже не успев дождаться,


Вы считаете что как примут закон о Антикорсуде, так сразу транш дадут?
Сомневаюсь очень сильно.
Скорее пока не создадут Антикорсуд ничего не решится. А создание такого органа, как показывает практика создания НАБУ, Антикорпрокуратуры и прочих, это год-два минимум.
К тому же МВФ уже разок кинули с ценой на газ для населения. Не думаю что они этот вопрос отложат просто так.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:20

  Shram написав:К тому же МВФ уже разок кинули с ценой на газ для населения. Не думаю что они этот вопрос отложат просто так.


Вы вчера родились? Покупай на слухах,продавай на фактах.
Подтяните матчасть,а уже потом с вумным видом делайте выводы,плюс повышение цены для газ для населения и всё просто как апельсин: будет транш,это новые под вопросом,а на пару ярдиков в кармане,плюс можно выскакивать на рынок евробондов,МВФ чётко указал,что деньги поступят,если будут выполнены 2 условия:голосование и подпись президента за АС и поднятие тарифов на газ и тепло!
Чувствуется,что вы не в теме,и не видели как прошлые транши выделялись,оно и не удивительно,20 лет траншами у вас в запоребрике не пользуются и ещё не известно,кто ближе к дефолту :lol:
somilitark
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  #<1 ... 5067506850695070
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