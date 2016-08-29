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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5069507050715072>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:12

Re: Валютный рынок в контексте

Yuri_61 написав:Дайте дельный совет, как безопасно на рынке у валютчиков купить 1 тыс $
За гривну
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:13

  Yuri_61 написав:Дайте дельный совет, как безопасно на рынке у валютчиков купить 1 тыс $,
так как позже не понятно что будет. ждать июля - сентября стрёмно

Берете квиток на автобус до Харкова,йдете до Гагаріна і купуєте.
Востаннє редагувалось tea в Вів 05 чер, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:13

Привет из Днепра-5

К 11.09 котировки доллара на межбанке консолидировались на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.

US.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:25

Привет из Днепра-6

Спустя 15 минут, на 11.24 Киева безналичный доллар на межбанке не покинул отметку 26,14/26,16 UAH/USD.

Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалась признаками некоторого сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:47

Yuri_61

Я когда искал себе обменку, зашел на минфин ком юа, валютный аукцион, выбрал город, валюту и звонил по объявлениям, мне говорили адрес, я приезжал раньше, смотрел кто заходит, кто выходит) Главное что бы не с рук, а обменный пункт, т. к. там в большинстве случаев кассир наемный рабочий, который сам боится принять фальшивку) + охрана, касса, счетная машинка ) Если купюра не понравилась, просите поменять, это обычное дело)
rils33
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:12

  tea написав:Трохи про світову кризу.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42753 ... vyh-rynkov


Боже, какой бред!
Это все равно что написать, что сейчас за окном лютуют морозы.
Мировая экономика дает плюс за 3%, экономика США под 3%.
Б., а это?!
Снижаются и цены на медь, также один из важных барометров экономической активности.


Как меднопромышленник ответственно вам докладываю, цена на медь выросла и достигла комфортных значений за $7 тыщ за тонну. Дефицит меди в мире стабильный. Потребление растет. Электрофикация всей планеты продолжается.

Нам подбрасывают. (с)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:13

  rils33 написав:Yuri_61

Я когда искал себе обменку, зашел на минфин ком юа, валютный аукцион, выбрал город, валюту и звонил по объявлениям, мне говорили адрес, я приезжал раньше, смотрел кто заходит, кто выходит) Главное что бы не с рук, а обменный пункт, т. к. там в большинстве случаев кассир наемный рабочий, который сам боится принять фальшивку) + охрана, касса, счетная машинка ) Если купюра не понравилась, просите поменять, это обычное дело)


На аукционе "Минфина" давно и прочно прописались кидалы и менты, т.е. представители нашей доблестной полиции... Ищут наивных дурачков повышенным курсом покупки и пониженным продажи. Проверено многими...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:18

Привет из Днепра-7

Около 12.04 котировки безналичного доллара приподнялись к цифре 26,15/26,16 UAH/USD на выросшей активности покупателей. По-прежнему нерезиденты на общем фоне не выделялись агрессивными покупками СКВ.

На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.

По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении некоторого преобладания спроса, которое стало причиной небольшого роста действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.

Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения.

Дата: 05 июня 2018 г. на 12.03

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,05 UAH/USD
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB

US
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:31

  somilitark написав:7-го голосовалка за суд,говорят примут тот вариант,который устраивает МВФ

А 8-го Гройсман вийде на екрани і скаже:"МВФ же вимагає ще одну умову - ціни на газ.Якщо не піднімете ціни на газ для населення на 65%,то подам у відставку." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:34

  tea написав:
  somilitark написав:7-го голосовалка за суд,говорят примут тот вариант,который устраивает МВФ

А 8-го Гройсман вийде на екрани і скаже:"МВФ же вимагає ще одну умову - ціни на газ.Якщо не піднімете ціни на газ для населення на 65%,то подам у відставку." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Уймись, давай-как лучше про валюту. То вселенский кирдык из пальца высосанный, то премьер покоя не дает.

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