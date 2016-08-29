За гривнуYuri_61 написав:Дайте дельный совет, как безопасно на рынке у валютчиков купить 1 тыс $
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:12
Re: Валютный рынок в контексте
За гривну
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:13
Берете квиток на автобус до Харкова,йдете до Гагаріна і купуєте.
Востаннє редагувалось tea в Вів 05 чер, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:13
Привет из Днепра-5
К 11.09 котировки доллара на межбанке консолидировались на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.
US.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:25
Привет из Днепра-6
Спустя 15 минут, на 11.24 Киева безналичный доллар на межбанке не покинул отметку 26,14/26,16 UAH/USD.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалась признаками некоторого сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
US
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:47
Yuri_61
Я когда искал себе обменку, зашел на минфин ком юа, валютный аукцион, выбрал город, валюту и звонил по объявлениям, мне говорили адрес, я приезжал раньше, смотрел кто заходит, кто выходит) Главное что бы не с рук, а обменный пункт, т. к. там в большинстве случаев кассир наемный рабочий, который сам боится принять фальшивку) + охрана, касса, счетная машинка ) Если купюра не понравилась, просите поменять, это обычное дело)
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:12
Боже, какой бред!
Это все равно что написать, что сейчас за окном лютуют морозы.
Мировая экономика дает плюс за 3%, экономика США под 3%.
Б., а это?!
Как меднопромышленник ответственно вам докладываю, цена на медь выросла и достигла комфортных значений за $7 тыщ за тонну. Дефицит меди в мире стабильный. Потребление растет. Электрофикация всей планеты продолжается.
Нам подбрасывают. (с)
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:13
На аукционе "Минфина" давно и прочно прописались кидалы и менты, т.е. представители нашей доблестной полиции... Ищут наивных дурачков повышенным курсом покупки и пониженным продажи. Проверено многими...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:18
Привет из Днепра-7
Около 12.04 котировки безналичного доллара приподнялись к цифре 26,15/26,16 UAH/USD на выросшей активности покупателей. По-прежнему нерезиденты на общем фоне не выделялись агрессивными покупками СКВ.
На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.
По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении некоторого преобладания спроса, которое стало причиной небольшого роста действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.
Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения.
Дата: 05 июня 2018 г. на 12.03
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,05 UAH/USD
€ – 30,45/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,418 UAH/RUB
US
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:31
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:34
Уймись, давай-как лучше про валюту. То вселенский кирдык из пальца высосанный, то премьер покоя не дает.
US
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