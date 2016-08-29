А чому "з пальця висмоктаний".Я ж скопіював посилання на фінанс.уа.
Ну а про валюту - раз Юрко61 нарешті вирішив купити долари,то це,мабуть,дно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:40
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:44
с утра немного выросли
25.90-25.94/26.00-26.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:46
Привет из Днепра-8
Пополудни, на 12.43 цена безналичного доллара на межбанке в рамках продолжавшегося «зеленого» ралли приподнялась к 26,155/26,165 UAH/USD. Непосредственные участники сессии констатируют приличную текущую ликвидность торгов.
US
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:58
Re: Валютный рынок в контексте
По ТВ начали пугать дефолтом, обострением на востоке Украины после ЧМ и т.д. Т.е. значит ли это, что готовят настроение на подъем курса $ ?
Вот зачем нагнетать? И МБ пока вверх
Чуйка мне подсказывает, что загончик устроят
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