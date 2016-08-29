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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5069507050715072

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:40

  дядя Caша написав: То вселенский кирдык из пальца высосанный, то премьер покоя не дает.
US

А чому "з пальця висмоктаний".Я ж скопіював посилання на фінанс.уа.
Ну а про валюту - раз Юрко61 нарешті вирішив купити долари,то це,мабуть,дно. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:44

с утра немного выросли
25.90-25.94/26.00-26.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:46

Привет из Днепра-8

Пополудни, на 12.43 цена безналичного доллара на межбанке в рамках продолжавшегося «зеленого» ралли приподнялась к 26,155/26,165 UAH/USD. Непосредственные участники сессии констатируют приличную текущую ликвидность торгов.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:58

Re: Валютный рынок в контексте

По ТВ начали пугать дефолтом, обострением на востоке Украины после ЧМ и т.д. Т.е. значит ли это, что готовят настроение на подъем курса $ ?
Вот зачем нагнетать? И МБ пока вверх
Чуйка мне подсказывает, что загончик устроят
Yuri_61
 
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