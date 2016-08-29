Додано: Вів 05 чер, 2018 12:13

Привет из Днепра-9



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки расширение гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника стал «тяжелее», повысившись с уровня 48 538,9 млн. грн. к отметке 48 872,6 млн. грн., повышая вероятность сохранения настроения на межбанке в виде доминирования «зеленых быков» и роста курса доллара.



Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,15/26,18 UAH/USD. «Утро началось с роста, доллара на моменте не хватает на фоне выросшей гривневой ликвидности», - заметил наш консультант, добавив, что не исключает влияние на утренний рост намеченного на среду погашения гривневых ОВГЗ на 2,3 млрд. грн.



По состоянию на 10.46 котировки безналичного доллара на межбанке немного просели, оказавшись на отметке 26,145/26,165 UAH/USD. На старте в «зеленом» ралли принимали участие все – и «варяги» и наши банки. Нынче волнение улеглось.



К 11.09 котировки доллара на межбанке консолидировались на уровне 26,14/26,16 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.



Спустя 15 минут, на 11.24 Киева безналичный доллар на межбанке не покинул отметку 26,14/26,16 UAH/USD.



Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка сопровождалась признаками некоторого сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 12.04 котировки безналичного доллара приподнялись к цифре 26,15/26,16 UAH/USD на выросшей активности покупателей. По-прежнему нерезиденты на общем фоне не выделялись агрессивными покупками СКВ.



Пополудни, на 12.43 цена безналичного доллара на межбанке в рамках продолжавшегося «зеленого» ралли приподнялась к 26,155/26,165 UAH/USD. Непосредственные участники сессии констатируют приличную текущую ликвидность торгов.



Около 13.09 Киева на фоне немного просевших цен (26,15/26,16 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 04 июня по спросу вырос на 20,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 июня по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1696, понизившись до $1,1694 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1690 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 30,45/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На открытии торгов 05 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,97/26,03 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 30,45/30,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 июня спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).



На старте торгов 05 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Пока рынок не требует ревизий цен.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении некоторого преобладания спроса, которое стало причиной небольшого роста действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 05 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,95/26,05 UAH/USD, евро – 30,45/30,70 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB, Киев опт 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро (опт) 30,45/30,65 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,45/30,65 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,90/26,07 UAH/USD, евро – 30,10/30,50 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 25,97/26,03 UAH/USD, розница – 25,93/26,07 UAH/USD; Запорожье – 25,97/26,04 UAH/USD; евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.



Средневзвешенный курс безналичного доллара на вторничной сессии приподнялся на 2,5 коп. стараниями экспортеров, «придерживавших» часть выручки и ставшей более широкой гривневой ликвидности.



Держатели СКВ не торопились расставаться с «кровными долларами» небезосновательно надеясь на пролонгацию его «бычьего» тренда. Основанием для последнего стали ожидания погашения Минфином коротких гривневых ОВГЗ на общую сумму 2,3 млрд. грн., часть которой может оказаться на межбанке.



Кроме того, пассивные во вторник нерезиденты могут уже к среде стать более активными, инициировав скупку валюты для репатриации дивидендов. При этом нельзя не подчеркнуть, что ожидания «особенной агрессивности» «варягов» на ближайших сессиях межбанка могут не оправдаться. Дело в том, что некоторое подорожание доллара на мировом рынке forex дало старт оттоку системных инвесторов с emerging markets в планетарных масштабах и с украинских ОВГЗ в частности. Тем не менее, какая-то доля «варягов» в наших облигациях сохранилась, являя собой определенные риски для курса безналичной гривни на торгах межбанка.



Натурально, сохранение присутствия на межбанке «зеленых быков» даст шанс и наличному доллару, хотя, признаться, «горючего» для его полноценного роста (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), как всегда не хватает.



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