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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5070507150725073

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:11

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Так , iстерiя навколо голосування закону про АкС та подальшоI спiвпрацi з МВФ , чутки про вiдставку кабмiна все бiльше набера€ обертiв . У багатьох € сумнiви що курс доляра буде стабiльним , в мене теж € таке передчуття , але гадаю треба дочекатись голосування по АкС , а потiм робити висновки , та подальшi прогнозування руху доляра.Багато хто зараз не слiдку€ за курсом , бо сезон затишшя та вiдпочинку i ця тривога може бути просто «пшик». Якщо не проголосують за Акс , це вил’€ться в полiтичну кризу з наслiдками для гривнI, краше бути в такiй ситуацI в валютI.Дякую.

*Відправлено з Чату

Скорей всего очередной суд создадут - чего же не подеребанить бюджет, посадят туда своих родычей и назначат им миллионную зарплату и премии в надежде обдурить МВФ. Так что голосование и создание суда еще ни о чем не говорит.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29

  Libo написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав: То вселенский кирдык из пальца высосанный, то премьер покоя не дает.
US

А чому "з пальця висмоктаний".


Когда я травы накосячусь,
И ляпну про кризис опять,
ДС глаза закрывает,
И шепчет: "Ну ёёёё* ево мать!"

:lol: :lol: :lol:

В Скифской земле произрастает конопля - растение, очень похожее на лен, но
гораздо толще и крупнее. Этим конопля значительно превосходит лен. … Взяв это
конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на
раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая
эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко
вопят от удовольствия

древнегрек Геродот спалил всю малину )


Запорожье повы сужаются 25,96-26,04
отходит
клубника 37
черешня 20

вишня 30
красная смородина 0,5 стакан 15
огурцы 4
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