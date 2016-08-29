Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Так , iстерiя навколо голосування закону про АкС та подальшоI спiвпрацi з МВФ , чутки про вiдставку кабмiна все бiльше набера€ обертiв . У багатьох € сумнiви що курс доляра буде стабiльним , в мене теж € таке передчуття , але гадаю треба дочекатись голосування по АкС , а потiм робити висновки , та подальшi прогнозування руху доляра.Багато хто зараз не слiдку€ за курсом , бо сезон затишшя та вiдпочинку i ця тривога може бути просто «пшик». Якщо не проголосують за Акс , це вил’€ться в полiтичну кризу з наслiдками для гривнI, краше бути в такiй ситуацI в валютI.Дякую.
*Відправлено з Чату
Скорей всего очередной суд создадут - чего же не подеребанить бюджет, посадят туда своих родычей и назначат им миллионную зарплату и премии в надежде обдурить МВФ. Так что голосование и создание суда еще ни о чем не говорит.