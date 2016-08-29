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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5071507250735074>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:11

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Так , iстерiя навколо голосування закону про АкС та подальшоI спiвпрацi з МВФ , чутки про вiдставку кабмiна все бiльше набера€ обертiв . У багатьох € сумнiви що курс доляра буде стабiльним , в мене теж € таке передчуття , але гадаю треба дочекатись голосування по АкС , а потiм робити висновки , та подальшi прогнозування руху доляра.Багато хто зараз не слiдку€ за курсом , бо сезон затишшя та вiдпочинку i ця тривога може бути просто «пшик». Якщо не проголосують за Акс , це вил’€ться в полiтичну кризу з наслiдками для гривнI, краше бути в такiй ситуацI в валютI.Дякую.

*Відправлено з Чату

Скорей всего очередной суд создадут - чего же не подеребанить бюджет, посадят туда своих родычей и назначат им миллионную зарплату и премии в надежде обдурить МВФ. Так что голосование и создание суда еще ни о чем не говорит.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:29

  Libo написав:
  tea написав:
  дядя Caша написав: То вселенский кирдык из пальца высосанный, то премьер покоя не дает.
US

А чому "з пальця висмоктаний".


Когда я травы накосячусь,
И ляпну про кризис опять,
ДС глаза закрывает,
И шепчет: "Ну ёёёё* ево мать!"

:lol: :lol: :lol:

В Скифской земле произрастает конопля - растение, очень похожее на лен, но
гораздо толще и крупнее. Этим конопля значительно превосходит лен. … Взяв это
конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на
раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая
эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко
вопят от удовольствия

древнегрек Геродот спалил всю малину )


Запорожье повы сужаются 25,96-26,04
отходит
клубника 37
черешня 20

вишня 30
красная смородина 0,5 стакан 15
огурцы 4
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:59

Re: Валютный рынок в контексте

Всі мабуть відкуплять вже доляри ,бо лунають такі заяви Если законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят - будет дефолт, - Сыроид https://censor.net.ua/news/3069782/esli ... roid_video
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:02

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 25,96/26,01. Евро: 1,171/1,176.
Так с обеда и стоим.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:07

Re: Валютный рынок в контексте

Середній курс доляра по всій Украіні виріс на 2-5коп. 97/02 .Вперше за місяць попит трохи перевищує пропозицію.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:19

  Yuri_61 написав:Чуйка мне подсказывает,

Чуйка доляри купила?А якими купюрами взяли 1000 доларів?
Чотирма купюрами по 250 доларів чи п"ятьма купюрами по 200 доларів? :mrgreen:
Справа в тому,що 250 доларові купюри тоді важче буде продати,тому беріть 200-доларовими.Найкращий курс буде у циган на вокзалі.Торгуйтесь з ними - є шанс,що зроблять знижку.Тоді похвалитесь на форумі найнижчим курсом у країні. :mrgreen:
Востаннє редагувалось tea в Вів 05 чер, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:25

  Перес де Куэльяр написав:Всі мабуть відкуплять вже доляри ,бо лунають такі заяви Если законопроект об Антикоррупционном суде не будет принят - будет дефолт, - Сыроид https://censor.net.ua/news/3069782/esli ... roid_video

Тут ще до 7 числа певні події будуть - завтра і післязавтра розміщення і погашення ОДВП.
Та й законом про АКС не обмежиться - ще ж стоїть питання ціни на газ.
Слово "дефолт" я поки що б не вживав.Пару років тому ми були на межі дефолту,але Яресько провела переговори і реструктуризувала борги.Вдало чи ні - це дискусійне питання.
Я вважаю,що той результат перемовин був кращий,аніж якби ми допустили дефолт.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:42

  tea написав:Тут ще до 7 числа певні події будуть - завтра і післязавтра розміщення і погашення ОДВП. Та й законом про АКС не обмежиться - ще ж стоїть питання ціни на газ.

Так , я розумiю , що на цих подiях гривня не може змiцнюватись . Якщо , припустимо ,рух пiде вгору , то НБУ гадаю не буде цьому заважати до певноI подiлки,про що писав учора Сибарит . Що таке укрiплення доляра скорiше шкодить нiж позитива, окрiм поповнення ЗВР , та картинки стабiльностI на валютному ринку.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:43

  Перес де Куэльяр написав:Середній курс доляра по всій Украіні виріс на 2-5коп. 97/02 .Вперше за місяць попит трохи перевищує пропозицію.

Все верно, спрос немного оживился. Хмельницкий, можно сдать по 25.99.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:54

Давайте панове розглянемо . НБУ трима€ курс , як I повинно бути, але катастрофiчна ситуацiя в экономiцI та в наповненI бюджету ,зiрве його власнi плани по вiдкупу в ЗВР та стабiлiзацIi гривнI . Як буде дiяти НБУ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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