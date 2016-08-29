Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. Так , iстерiя навколо голосування закону про АкС та подальшоI спiвпрацi з МВФ , чутки про вiдставку кабмiна все бiльше набера€ обертiв . У багатьох € сумнiви що курс доляра буде стабiльним , в мене теж € таке передчуття , але гадаю треба дочекатись голосування по АкС , а потiм робити висновки , та подальшi прогнозування руху доляра.Багато хто зараз не слiдку€ за курсом , бо сезон затишшя та вiдпочинку i ця тривога може бути просто «пшик». Якщо не проголосують за Акс , це вил’€ться в полiтичну кризу з наслiдками для гривнI, краше бути в такiй ситуацI в валютI.Дякую.
Скорей всего очередной суд создадут - чего же не подеребанить бюджет, посадят туда своих родычей и назначат им миллионную зарплату и премии в надежде обдурить МВФ. Так что голосование и создание суда еще ни о чем не говорит.
дядя Caша написав: То вселенский кирдык из пальца высосанный, то премьер покоя не дает. US
А чому "з пальця висмоктаний".
Когда я травы накосячусь, И ляпну про кризис опять, ДС глаза закрывает, И шепчет: "Ну ёёёё* ево мать!"
В Скифской земле произрастает конопля - растение, очень похожее на лен, но гораздо толще и крупнее. Этим конопля значительно превосходит лен. … Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия
Чуйка доляри купила?А якими купюрами взяли 1000 доларів? Чотирма купюрами по 250 доларів чи п"ятьма купюрами по 200 доларів? Справа в тому,що 250 доларові купюри тоді важче буде продати,тому беріть 200-доларовими.Найкращий курс буде у циган на вокзалі.Торгуйтесь з ними - є шанс,що зроблять знижку.Тоді похвалитесь на форумі найнижчим курсом у країні.
Востаннє редагувалось tea в Вів 05 чер, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Тут ще до 7 числа певні події будуть - завтра і післязавтра розміщення і погашення ОДВП. Та й законом про АКС не обмежиться - ще ж стоїть питання ціни на газ. Слово "дефолт" я поки що б не вживав.Пару років тому ми були на межі дефолту,але Яресько провела переговори і реструктуризувала борги.Вдало чи ні - це дискусійне питання. Я вважаю,що той результат перемовин був кращий,аніж якби ми допустили дефолт.
tea написав:Тут ще до 7 числа певні події будуть - завтра і післязавтра розміщення і погашення ОДВП. Та й законом про АКС не обмежиться - ще ж стоїть питання ціни на газ.
Так , я розумiю , що на цих подiях гривня не може змiцнюватись . Якщо , припустимо ,рух пiде вгору , то НБУ гадаю не буде цьому заважати до певноI подiлки,про що писав учора Сибарит . Що таке укрiплення доляра скорiше шкодить нiж позитива, окрiм поповнення ЗВР , та картинки стабiльностI на валютному ринку.
Давайте панове розглянемо . НБУ трима€ курс , як I повинно бути, але катастрофiчна ситуацiя в экономiцI та в наповненI бюджету ,зiрве його власнi плани по вiдкупу в ЗВР та стабiлiзацIi гривнI . Як буде дiяти НБУ?