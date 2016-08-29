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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:06
Re: Валютный рынок в контексте
Мне почему-то кажется, что второго-третьего дна в этом году не будет, и курс ниже уже не опустится. В лучшем случае, если избежим дефолта, ожидаю к середине июня что-то в районе 25.70-25.80, так что фактически, на мой взгляд, можно откупаться уже сейчас. В этом году курс как будто гораздо раньше идет, чем в прошлом: и на повышение зимой, и на понижение весной...
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:08
НБУ не тримає курс.За минулий тиждень надлишку на міжбанку було всього 15 млн.дол.А це значить,що є баланс попит/пропозиція.
Планів стабілізації курсу у НБУ теж немає,тому з січня по тепер курс на міжбанку впав з 28.70 до 26.10,а з літа і до кінця грудня підніметься щонайменше до 29.00.
Середньорічний впишемось в 29.30.
Ну а дії НБУ в 2 півріччі будуть такими ж,як і минулого року.Набір інструментів однаковий.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:11
опыт с форс-мажорами есть. да и девалы--не диковинка. Понятно как...
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:15
Погоджусь з Бараном.
П.С.За Юрка61 переживаю.Спитав де поміняти 1000 доларів і зник.Півроку тягав люки з міста,здав на металолом по 3500,потім зрозумів,що продешевив,але все-таки гривню на 1000 доларів накопичив.Переживаю,щоб у циган по вигідному курсу поміняв.
Якщо до вечора не з"явиться на форумі,треба ввечері подивитись Магнолію-ТБ,може там з"явиться.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:22
Запаси викопного палива можуть створити в економіці «бульбашку» у трильйони доларів
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Вів 05 чер, 2018 15:23
Балачки про дефолт , теж гадаю маячня передчасна . € ЗВР втримають.Це такий спiч для лякання депутатiв i тиску на них , щоб голосували за АкС ,Багато заяв в останнi днI пролунало. Десь «ракетчики» поховались.?
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