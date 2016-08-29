RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5071507250735074

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:06

Re: Валютный рынок в контексте

Мне почему-то кажется, что второго-третьего дна в этом году не будет, и курс ниже уже не опустится. В лучшем случае, если избежим дефолта, ожидаю к середине июня что-то в районе 25.70-25.80, так что фактически, на мой взгляд, можно откупаться уже сейчас. В этом году курс как будто гораздо раньше идет, чем в прошлом: и на повышение зимой, и на понижение весной...
Сержик
 
Повідомлень: 280
З нами з: 23.01.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:08

  Перес де Куэльяр написав:Давайте панове розглянемо . НБУ трима€ курс , як I повинно бути, але катастрофiчна ситуацiя в экономiцI та в наповненI бюджету ,зiрве його власнi плани по вiдкупу в ЗВР та стабiлiзацIi гривнI . Як буде дiяти НБУ?

*Відправлено з Чату

НБУ не тримає курс.За минулий тиждень надлишку на міжбанку було всього 15 млн.дол.А це значить,що є баланс попит/пропозиція.
Планів стабілізації курсу у НБУ теж немає,тому з січня по тепер курс на міжбанку впав з 28.70 до 26.10,а з літа і до кінця грудня підніметься щонайменше до 29.00.
Середньорічний впишемось в 29.30.
Ну а дії НБУ в 2 півріччі будуть такими ж,як і минулого року.Набір інструментів однаковий.
tea
 
Повідомлень: 14246
З нами з: 15.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:11

  Перес де Куэльяр написав:Давайте панове розглянемо . НБУ трима€ курс , як I повинно бути, але катастрофiчна ситуацiя в экономiцI та в наповненI бюджету ,зiрве його власнi плани по вiдкупу в ЗВР та стабiлiзацIi гривнI . Як буде дiяти НБУ?

*Відправлено з Чату

опыт с форс-мажорами есть. да и девалы--не диковинка. Понятно как...
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4380
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:15

  baran написав:опыт с форс-мажорами есть. да и девалы--не диковинка. Понятно как...

Погоджусь з Бараном.
П.С.За Юрка61 переживаю.Спитав де поміняти 1000 доларів і зник.Півроку тягав люки з міста,здав на металолом по 3500,потім зрозумів,що продешевив,але все-таки гривню на 1000 доларів накопичив.Переживаю,щоб у циган по вигідному курсу поміняв.
Якщо до вечора не з"явиться на форумі,треба ввечері подивитись Магнолію-ТБ,може там з"явиться.
tea
 
Повідомлень: 14246
З нами з: 15.11.08
Подякував: 147 раз.
Подякували: 1695 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:22

Запаси викопного палива можуть створити в економіці «бульбашку» у трильйони доларів https://zik.ua/news/2018/06/05/zapasy_v ... ny_1339111
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4756
З нами з: 07.04.12
Подякував: 3686 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:23

Балачки про дефолт , теж гадаю маячня передчасна . € ЗВР втримають.Це такий спiч для лякання депутатiв i тиску на них , щоб голосували за АкС ,Багато заяв в останнi днI пролунало. Десь «ракетчики» поховались.?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 06.01.17
Подякував: 466 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5071507250735074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovodabravis і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1222, 1223, 1224
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12232 1331002
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 14:53
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6258 1324196
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 09:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4969)
05.06.2018 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.