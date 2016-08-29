Додано: Вів 05 чер, 2018 16:17

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 1,90 коп., на торгах вторника понизился на 2,33 коп., оказавшись на уровне 26,1562 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 05 июня с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,15/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.45 в сопровождении преобладания спроса.

С 10.46 на рынке появились продавцы «американца», понизившие цену последнего до

26,145/26,165, а спустя 20 минут, на 11.07, до 26,14/26,16 UAH/USD, причем установившееся равновесие покупок и продаж, «заморозило» курс доллара на этой отметке до полудню.



К 12.04 ставшие более активными покупатели СКВ, возобновили рост последней начале до 26,15/26,16, а спустя 37 минут к 26,155/26,165 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.06 в сопровождении несколько просевших цен (26,15/26,16 UAH/USD), которые не изменялись до 14.40 Киева.



С указанного часа новая волна мелких покупок приподняла курс доллара на межбанке до 26,150/26,165 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,150/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка во вторник.



Большинство сделок на межбанке 05 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1562 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1562 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, можно считать рост курса «американца» на межбанке 05-го «игрой на опережение». Участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



Во-вторых, как известно, в дебюте месяца стартует сезон репатриации дивидендов нерезидентами, сопровождаясь ростом спроса и подорожанием доллара.



Во-вторых, в среду Минфин проведет погашение «коротких» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд., часть которой окажется на межбанке , увеличивая риски пролонгации подорожания СКВ.



В-третьих, ко вторнику гривневая ликвидность уже немного выросла, о чем дали понять «потяжелевшие» остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 538,9 млн. грн. к отметке 48 872,6 млн. грн., создавая «формальный» повод для подорожания «американца».



В-четвертых, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 05 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. 05-го на выросший объем предложения нашлись покупатели.



Во-вторых, как мы указывали выше, у игроков на повышение появилось гривневое «горючее», то есть, приобретать СКВ было за что. Хотя сезон репатриации дивидендов нерезидентов еще не наступил, в рядах покупателей СКВ во вторник наряду с резидентами, было замечены и «варяги».



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью торгов) была снята с повестки дня.





Дата: 05 июня 2018 г. 17.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 25,98/26,03 UAH/USD (с утра – 25,97/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD)

€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,65 UAH/EUR, к полудню - 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился ценой повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня едва заметно понизились, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее в комплекте с выросшей торговой активностью способствовало заметному росту итоговой ликвидности, заслужившей по итогам вторника «пятерку» и заметно улучшившей показатели предыдущей сессии.



Дата: 05 июня 2018 г. на 18.00

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,99/26,07 UAH/USD (с утра 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, к полудню 25,95-97/26,03-05 UAH/USD)

€ 30,45/30,60 UAH/EUR (с утра 30,45/30,65 UAH/EUR, к 30,45/30,65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 05 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить, не ревизуя действующие цены, в этом не было необходимости из-за «естественной» сбалансированности.



На 12.21 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое стабильностью действующих цен: 25,95-97/26,03-05 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют низколиквидную и равновесную торговлю в паре доллар-гривня.

На указанное время рынок не требует ревизий цен.



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня выросли в ответ на настроения межбанка и ставший более активным клиентский спрос.

Своевременное повышение действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, в свою очередь, обеспечило прогресс на участке ликвидности – заслужив «четверку с минусом», обороты улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 05 июня 2018 г.



17.24 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,00/26,05 UAH/USD (с утра - 25,97/26,04 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USDD)

€ – 30,50/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,50/30,70 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях преобладания спроса. Работались редкие, но оптовые партии валюты.



В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно ликвидного рынка спроса было больше. Это заставило запорожцев немного повысить действующие цены.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания спроса, которое стало причиной небольшого роста действующих цен: 26,00/26,05 UAH/USD, евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья никаких перемен. День прошел в условиях преобладания клиентского спроса, однако этот итоговый «перекос» не смог повредить обороты, заслужившие, как и накануне, от местных дилеров «твердую четверку».



Дата: 05 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,01/26,06 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)

€ – 30,45/30,65 UAH/EUR (с утра – 30,45/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,45/30,70 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,418 UAH/RUB)



US

