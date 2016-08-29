Тільки коли не в гору тянуть ,а вниз скочується, залежить , яка сезонність, та який тренд. Але були часи, коли доляр по 40 гребли.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 16:36
Тільки коли не в гору тянуть ,а вниз скочується, залежить , яка сезонність, та який тренд. Але були часи, коли доляр по 40 гребли.
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:00
Сибарит
а причины удорожания доллара тогда какие?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:01
Минус 700 лямов баксов за пять месяцев.
Могло быть и хуже.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:10
Любые.
Например, покупка в резервы. Это то, что дает мгновенный эффект.
В остальных случаях откуп в резервы начинается после достижения пика на противоходе.
Чем агрессивнее выкупает НБУ, тем больше он может выкупить.
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:11
Re: Валютный рынок в контексте
Хтось мабуть відреагував на ріст 2-5коп.Згадалося дещо одне обговорення
ено: Ср 30 май, 2018 12:46
Перес де Куэльяр писал(а):
Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаємо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....
*Відправлено з Чату
strategbob писал(а):
Не забувайте, що ваше твердження прямо пропорційно залежить часу (місяця, числа). Тому можливо, що основну роль буде відігравати не курс від якого почнеться ралі, а час коли воно почнеться. Надіюсь до середини серпня можна бути спокійним?
І ще, я би ділив цей сезонний ріст на дві частини. Перша (не основна) - розігрів. Період - середина серпня, кінець вересня.
Друга (основна) період із жовтня по лютий місяць.
Перес де Куэльяр Так ,я згоден з вами.на продовження ,спочатку йде звичайний попит ,багато хто спостерігає ,але потім "лавинний" на цифрі, яку я вказав по психологіі, в цій хвилі найбільше гривні піде на попит валюти .Ось до чого я
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 05 чер, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:15
Это потому-что НБУ купил 1,3 млрд.долларов. Так бы было 16,8 млрд.
Живите своим умом!
|