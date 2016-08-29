Доходы самых бедных и самых обеспеченных украинцев отличаются почти в 6 раз. Такие данные приводит Госстат на основании обследования домохозяйств в конце 2017 года.



ФАКТ. В целом по Украине доходы 10% наиболее обеспеченных семей в 5,9 раз выше, чем доходы беднейших 10% населения. Самая большая разница – в 6,5 раз – наблюдается в селах. В крупных городах «богатые» домохозяйства живут в 5,3 раз лучше бедных.



КСТАТИ, половину всех денежных доходов в Украине получает 30% населения.



СРАВНЕНИЕ. В мировой практике для обозначения социального неравенства используется индекс Джинни. В Украине он составляет 0,274. Это один из лучших показателей – на уровне Германии, Японии и стран Скандинавии.



Между тем, по оценкам независимых экспертов, реальные доходы богатейших и беднейших жителей Украины могут отличаться в 12-16 раз, а в Киеве и Одессе разница в доходах может достигать 30 раз.