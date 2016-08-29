RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5073507450755076>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:36

  Сибарит написав:
  Перес де Куэльяр написав:Що таке укрiплення доляра скорiше шкодить нiж позитива, окрiм поповнення ЗВР , та картинки стабiльностI на валютному ринку.

Включая пополнение ЗВР. Чем дороже доллар, тем ниже на него спрос - больше остатков остается для НБУ.
Тільки коли не в гору тянуть ,а вниз скочується, залежить , яка сезонність, та який тренд. Але були часи, коли доляр по 40 гребли.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.01.17
Подякував: 470 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:00

Сибарит
Включая пополнение ЗВР. Чем дороже доллар, тем ниже на него спрос - больше остатков остается для НБУ.

а причины удорожания доллара тогда какие?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:01

  zzzzzz написав:НБУ опубликовал свежие данные по ЗВР Украины.
Динамика впечатляет.

1.12.2017 - 18 931 млн. дол.
1.01.2018 - 18 808
1.02.2018 - 18 580
1.03.2018 - 18 410
1.04.2018 - 18 192
1.05.2018 - 18 427
1.06.2018 - 18 119

Покращення наближается


Минус 700 лямов баксов за пять месяцев.
Могло быть и хуже.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:10

  baran написав:Сибарит
Включая пополнение ЗВР. Чем дороже доллар, тем ниже на него спрос - больше остатков остается для НБУ.

а причины удорожания доллара тогда какие?

Любые.
Например, покупка в резервы. Это то, что дает мгновенный эффект.
В остальных случаях откуп в резервы начинается после достижения пика на противоходе.
Чем агрессивнее выкупает НБУ, тем больше он может выкупить.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 02.09.15
Подякував: 487 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:11

Re: Валютный рынок в контексте

Хтось мабуть відреагував на ріст 2-5коп.Згадалося дещо одне обговорення
ено: Ср 30 май, 2018 12:46

Перес де Куэльяр писал(а):
Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаємо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....

*Відправлено з Чату
strategbob писал(а):
Не забувайте, що ваше твердження прямо пропорційно залежить часу (місяця, числа). Тому можливо, що основну роль буде відігравати не курс від якого почнеться ралі, а час коли воно почнеться. Надіюсь до середини серпня можна бути спокійним?
І ще, я би ділив цей сезонний ріст на дві частини. Перша (не основна) - розігрів. Період - середина серпня, кінець вересня.
Друга (основна) період із жовтня по лютий місяць.
Перес де Куэльяр Так ,я згоден з вами.на продовження ,спочатку йде звичайний попит ,багато хто спостерігає ,але потім "лавинний" на цифрі, яку я вказав по психологіі, в цій хвилі найбільше гривні піде на попит валюти .Ось до чого я
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 05 чер, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1360
З нами з: 06.01.17
Подякував: 470 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:15

  Shram написав:
  zzzzzz написав:НБУ опубликовал свежие данные по ЗВР Украины.
Динамика впечатляет.

1.12.2017 - 18 931 млн. дол.
1.01.2018 - 18 808
1.02.2018 - 18 580
1.03.2018 - 18 410
1.04.2018 - 18 192
1.05.2018 - 18 427
1.06.2018 - 18 119

Покращення наближается


Минус 700 лямов баксов за пять месяцев.
Могло быть и хуже.


Это потому-что НБУ купил 1,3 млрд.долларов. Так бы было 16,8 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27290
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 3871 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:18

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).

Как обычно, наполовину правдивые.
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана. Скоро природные катаклизмы начнут объяснять отсутствием транша.
Сам по себе секвестр бюджета - процедура вполне обыденная, в этом нет ничего страшного. Бюджет строится на большом количестве прогнозных величин, которые не всегда подвластны правительству, секвестр - приведение бюджета к текущим реалиям. Из тех факторов, что нам точно известны, можно отметить курс гривны, который существенно отличается от прогнозного.

Всё так.
Проблема в том, какие расходы придётся резать.
На армию, полицию, зарплаты судей, нафтогазовиков и т.п. - вряд ли.
Скорее всего придётся резать социалку, а это весьма болезненно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9503
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3013 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:27

Минфин привлек 901 млн сегодня на аукционе

Продано на 500 млн ОВГЗ на 70 дней ставка 17,44%
и 448 млн на 154 дня ( 17,41% )

На годовые спрос был маленький и Минфин не захотел повышать ставки как просили банки
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27290
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2653 раз.
Подякували: 3871 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:35

Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставку відсікання за паперами з погашенням через 154 дні до 17,5% річних, тоді як тиждень тому воно розміщувало їх із максимальною дохідністю 17,25% річних.

Як зазначається в повідомленні відомства на його сайті, це дало змогу задовольнити 7 із 8 поданих заявок на 417,56 млн грн, відхиливши лише одну під 17,75% річних на 15 млн грн.

На аукціоні з продажу найбільш "коротких" 70-денних ОВДП Мінфін утримав ставку на рівні 17,44% річних, задовольнивши всі 17 заявок на 483,82 млн грн.

Водночас розміщувати річні папери під 17,15-17,5% річних Мінфін, як і тиждень тому, відмовився. Попит на них був невеликий: три заявки на 68,55 млн грн. Отже, востаннє папери з близьким терміном обігу були розміщені в середині травня під 17% річних.

https://interfax.com.ua/news/economic/510038.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9503
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3013 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:43

Доходы самых бедных и самых обеспеченных украинцев отличаются почти в 6 раз. Такие данные приводит Госстат на основании обследования домохозяйств в конце 2017 года.

ФАКТ. В целом по Украине доходы 10% наиболее обеспеченных семей в 5,9 раз выше, чем доходы беднейших 10% населения. Самая большая разница – в 6,5 раз – наблюдается в селах. В крупных городах «богатые» домохозяйства живут в 5,3 раз лучше бедных.

КСТАТИ, половину всех денежных доходов в Украине получает 30% населения.

СРАВНЕНИЕ. В мировой практике для обозначения социального неравенства используется индекс Джинни. В Украине он составляет 0,274. Это один из лучших показателей – на уровне Германии, Японии и стран Скандинавии.

Между тем, по оценкам независимых экспертов, реальные доходы богатейших и беднейших жителей Украины могут отличаться в 12-16 раз, а в Киеве и Одессе разница в доходах может достигать 30 раз.

https://etcetera.media/gosstat-obnarodoval-dannyie-o-sotsialnom-neravenstve-v-ukraine.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9503
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3013 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 5073507450755076>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Сибарит, tea, zzzzzz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1222, 1223, 1224
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12235 1331436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 18:56
artist_007
Валютный рынок в мире 1 ... 624, 625, 626
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6258 1324317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 09:05
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.