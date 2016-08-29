Включая пополнение ЗВР. Чем дороже доллар, тем ниже на него спрос - больше остатков остается для НБУ.
а причины удорожания доллара тогда какие?
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Включая пополнение ЗВР. Чем дороже доллар, тем ниже на него спрос - больше остатков остается для НБУ.
а причины удорожания доллара тогда какие?
Любые. Например, покупка в резервы. Это то, что дает мгновенный эффект. В остальных случаях откуп в резервы начинается после достижения пика на противоходе. Чем агрессивнее выкупает НБУ, тем больше он может выкупить.
Хтось мабуть відреагував на ріст 2-5коп.Згадалося дещо одне обговорення ено: Ср 30 май, 2018 12:46
Перес де Куэльяр писал(а): Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаємо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....
*Відправлено з Чату strategbob писал(а): Не забувайте, що ваше твердження прямо пропорційно залежить часу (місяця, числа). Тому можливо, що основну роль буде відігравати не курс від якого почнеться ралі, а час коли воно почнеться. Надіюсь до середини серпня можна бути спокійним? І ще, я би ділив цей сезонний ріст на дві частини. Перша (не основна) - розігрів. Період - середина серпня, кінець вересня. Друга (основна) період із жовтня по лютий місяць. Перес де Куэльяр Так ,я згоден з вами.на продовження ,спочатку йде звичайний попит ,багато хто спостерігає ,але потім "лавинний" на цифрі, яку я вказав по психологіі, в цій хвилі найбільше гривні піде на попит валюти .Ось до чого я
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 05 чер, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:комментарии Данилюка о необходимости секвестра бюджета в случае неполучения транша (не берусь судить, насколько правдивые).
Как обычно, наполовину правдивые. Насколько я понимаю в колбасных обрезках, в нынешнем бюджете заложен совершенно нереальный рост доходов. Бюджет, естественно, не выполняется. Секвестр выглядит практически неизбежным. Попытка, в очередной раз, все свалить на МВФ засчитана. Скоро природные катаклизмы начнут объяснять отсутствием транша. Сам по себе секвестр бюджета - процедура вполне обыденная, в этом нет ничего страшного. Бюджет строится на большом количестве прогнозных величин, которые не всегда подвластны правительству, секвестр - приведение бюджета к текущим реалиям. Из тех факторов, что нам точно известны, можно отметить курс гривны, который существенно отличается от прогнозного.
Всё так. Проблема в том, какие расходы придётся резать. На армию, полицию, зарплаты судей, нафтогазовиков и т.п. - вряд ли. Скорее всего придётся резать социалку, а это весьма болезненно.
Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставку відсікання за паперами з погашенням через 154 дні до 17,5% річних, тоді як тиждень тому воно розміщувало їх із максимальною дохідністю 17,25% річних.
Як зазначається в повідомленні відомства на його сайті, це дало змогу задовольнити 7 із 8 поданих заявок на 417,56 млн грн, відхиливши лише одну під 17,75% річних на 15 млн грн.
На аукціоні з продажу найбільш "коротких" 70-денних ОВДП Мінфін утримав ставку на рівні 17,44% річних, задовольнивши всі 17 заявок на 483,82 млн грн.
Водночас розміщувати річні папери під 17,15-17,5% річних Мінфін, як і тиждень тому, відмовився. Попит на них був невеликий: три заявки на 68,55 млн грн. Отже, востаннє папери з близьким терміном обігу були розміщені в середині травня під 17% річних.
Доходы самых бедных и самых обеспеченных украинцев отличаются почти в 6 раз. Такие данные приводит Госстат на основании обследования домохозяйств в конце 2017 года.
ФАКТ. В целом по Украине доходы 10% наиболее обеспеченных семей в 5,9 раз выше, чем доходы беднейших 10% населения. Самая большая разница – в 6,5 раз – наблюдается в селах. В крупных городах «богатые» домохозяйства живут в 5,3 раз лучше бедных.
КСТАТИ, половину всех денежных доходов в Украине получает 30% населения.
СРАВНЕНИЕ. В мировой практике для обозначения социального неравенства используется индекс Джинни. В Украине он составляет 0,274. Это один из лучших показателей – на уровне Германии, Японии и стран Скандинавии.
Между тем, по оценкам независимых экспертов, реальные доходы богатейших и беднейших жителей Украины могут отличаться в 12-16 раз, а в Киеве и Одессе разница в доходах может достигать 30 раз.