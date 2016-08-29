Перес де Куэльяр написав:Хтось мабуть відреагував на ріст 2-5коп.Згадалося дещо одне обговорення ено: Ср 30 май, 2018 12:46
Перес де Куэльяр писал(а): Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаємо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....
*Відправлено з Чату strategbob писал(а): Не забувайте, що ваше твердження прямо пропорційно залежить часу (місяця, числа). Тому можливо, що основну роль буде відігравати не курс від якого почнеться ралі, а час коли воно почнеться. Надіюсь до середини серпня можна бути спокійним? І ще, я би ділив цей сезонний ріст на дві частини. Перша (не основна) - розігрів. Період - середина серпня, кінець вересня. Друга (основна) період із жовтня по лютий місяць. Перес де Куэльяр Так ,я згоден з вами.на продовження ,спочатку йде звичайний попит ,багато хто спостерігає ,але потім "лавинний" на цифрі, яку я вказав по психологіі, в цій хвилі найбільше гривні піде на попит валюти .Ось до чого я