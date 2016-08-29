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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5073507450755076

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:27

  Перес де Куэльяр написав:Хтось мабуть відреагував на ріст 2-5коп.Згадалося дещо одне обговорення
ено: Ср 30 май, 2018 12:46

Перес де Куэльяр писал(а):
Доброго дня панове .Я от мiркую через певний час почне доляр зростати, це ми всi знаємо, тiльки от з яких цифр пiде хвиля на попит ? Гадаю , що на 26.5 почнеться вже незворотнiй процес , та змiна тренду , почнеться гра . До 26.5 буде проходити все не так швидко , а от потiм , це буде лавина на попит , яка буде накручувати все бiльший ком. Якось так....

*Відправлено з Чату
strategbob писал(а):
Не забувайте, що ваше твердження прямо пропорційно залежить часу (місяця, числа). Тому можливо, що основну роль буде відігравати не курс від якого почнеться ралі, а час коли воно почнеться. Надіюсь до середини серпня можна бути спокійним?
І ще, я би ділив цей сезонний ріст на дві частини. Перша (не основна) - розігрів. Період - середина серпня, кінець вересня.
Друга (основна) період із жовтня по лютий місяць.
Перес де Куэльяр Так ,я згоден з вами.на продовження ,спочатку йде звичайний попит ,багато хто спостерігає ,але потім "лавинний" на цифрі, яку я вказав по психологіі, в цій хвилі найбільше гривні піде на попит валюти .Ось до чого я

Никак, рано еще
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:57

  zzzzzz написав:Минфин привлек 901 млн сегодня на аукционе

Продано на 500 млн ОВГЗ на 70 дней ставка 17,44%
и 448 млн на 154 дня ( 17,41% )

Можна вважати запозичення вдалими.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:58

сірий Так ,є знервованість,але гадаю треба зачекати ,який буде розвиток подій в політичній площині до кінця тижня.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 19:05

  tea написав:
  zzzzzz написав:Минфин привлек 901 млн сегодня на аукционе

Продано на 500 млн ОВГЗ на 70 дней ставка 17,44%
и 448 млн на 154 дня ( 17,41% )

Можна вважати запозичення вдалими.



НЕТ нельзя его считать удачным.Потому что погасили за месяц 6,5 млрд.грн а привлекли 1,5 млрд ....то есть недобор в 5 млрд
Привлечение
15.05 - 317 млн
22.05 - 164 млн
29.05 - 62 млн
06.06 - 901

В то же время было погашение гривневых ОВГЗ
16.05 - 1,5 млрд
23.05 - 3,5 млрд
30.05 - погашения не было
06.06 - 1,5 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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